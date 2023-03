L'accord à l'ONU sur la protection de la haute mer «vise à traiter plusieurs vides juridiques»

Entretien

Après quinze ans de négociations, les États membres des Nations unies se sont accordés ce dimanche 5 mars sur le premier traité international de protection de la haute mer. Entretien avec Julien Rochette, directeur du programme Océan à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri).

Publicité Lire la suite

Propos recueillis par Marine Allain

RFI : Pourquoi cet accord est-il si important ?

Julien Rochette : Cela fait presque 20 ans que les États discutaient du statut de la haute mer. Il était grand temps de clôturer ce chapitre et les négociations. Et puis il était vraiment nécessaire d’obtenir de nouvelles règles. Avant cet accord, il y en avait déjà un certain nombre, pour le transport maritime ou pour la pêche par exemple. Malheureusement, elles étaient souvent datées ou lacunaires. À noter que l’accord actuel régissant l’océan – la convention des Nations unies sur le droit de la mer – datait de plus de 40 ans, puisqu’il avait été adopté en 1982. C’était une époque où le gros de l’activité humaine se limitait surtout aux espaces côtiers et où on ne connaissait pas du tout la biodiversité exceptionnelle de la haute mer. On avait donc un espace équivalent à la moitié de la surface du globe, mais qui ne bénéficiait pas d’un régime de protection et de gestion adapté.

Pourtant, l’océan est central, il y a plus d’un milliard de personnes qui dépendent du poisson comme principale source de protéines, la gestion de la pêche est donc très importante. L’océan est aussi un puits de carbone et il renferme sans doute les médicaments de demain. L’intérêt de ce traité est de combler les lacunes du précédent et donner un nouveau cadre à la communauté internationale pour gérer cet espace commun. Voilà pourquoi c’est historique. Et puis il ne faut pas oublier le contexte géopolitique de ces derniers temps, c’est une forme de prouesse que d’avoir réussi à fixer de nouvelles règles pour une gestion commune – durable et équitable – d’un espace que la communauté internationale a en partage.

Que va contenir l'accord ?

Cette convention vise à traiter plusieurs vides juridiques, comme créer des aires marines protégées en haute mer, ce qui n’était pas possible avant. En effet, les États sont de plus en plus invités à créer ces aires, et beaucoup créent des parcs marins dans leurs zones côtières, mais il n’y avait pas de mécanisme international pour créer des aires marines protégées en haute mer.

Il y avait aussi beaucoup de débats sur les ressources marines génétiques et c’est important de noter qu’un accord plus équitable a pu être trouvé. Dans les eaux profondes, on a des écosystèmes qui se développent dans des conditions extrêmes (températures, pression, acidité). Ces écosystèmes contiennent des molécules très intéressantes pour l’industrie cosmétique et pharmaceutique. Avant cet accord, la règle était « premier arrivé, premier servi ». Aujourd’hui, les États se sont mis d’accord sur un mécanisme qui permet de partager les bénéfices engendrés par l’exploitation de ces ressources dans ces eaux internationales. Une partie des bénéfices sera donc redistribuée à la communauté internationale et aux États du Sud.

À quoi faut-il s’attendre pour la suite ? N’est-il pas déjà trop tard pour sauver la biodiversité en haute mer ?

Il n’est jamais trop tard pour bien faire, et la science nous démontre qu’il est encore temps d’agir, notamment pour la sauvegarde des écosystèmes, y compris en haute mer. C’est un bel accord, qu’il faut donc célébrer aujourd’hui. Mais le plus dur commence aussi dans les prochains mois, avec la mise en œuvre de cet accord. On sait que la convention a été adoptée avec un nombre réduit de délégations, et que le texte n’a pas encore été rendu public. Il va falloir trouver les moyens et les conditions pour que tout ce qui a été adopté puisse être mis en place. Par exemple, concrètement, comment faire pour que les aires marines créées soient effectivement bien protégées et surveillées ? Le prochain enjeu est là.

► À écouter aussi : Invité international – Traité sur la haute mer: «L'océan est le garant de la stabilité du climat»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne