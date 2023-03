Une étude montre que les «polluants éternels» seraient présents jusque dans le papier toilette

Les « polluants éternels », à savoir des substances chimiques et cancérigènes, seraient présentes dans le papier hygiénique. C'est ce que révèle une étude américaine qui vient d'être publiée cette semaine dans la revue Environmental Science and Technology Letters.

Publicité Lire la suite

Les PFAS, qu'on appelle aussi « polluants éternels » sont des substances chimiques qui s'infiltrent dans les eaux usées et les sols et qui se retrouvent dans de nombreux objets de la vie courante comme les cosmétiques, les ustensiles de cuisines type poêles antiadhésives, les emballages alimentaires et même jusque dans le papier toilette.

La présence de polluants éternels dans le papier hygiénique peut s’expliquer par le fait que certains fabricants ajoutent des substances chimiques lors de la transformation du bois en pâte à papier, dont les traces persistent dans le produit final.

Cycle de vie très long

Ces polluants dits éternels doivent leur surnom à leur cycle de vie très long. Ils seraient associés à plusieurs types de cancers, de maladies cardiovasculaires, mais aussi responsable des problèmes de fertilité et de troubles du développement chez les enfants.

Il y a un an, l'Agence européenne des produits chimiques avait proposé de les interdire. Mais il faudra encore attendre que les États membres ratifient une proposition de la Commission européenne d'ici 2025.

►À lire aussi : Polluants éternels: une enquête dresse la cartographie de 17000 sites pollués au PFAS en Europe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne