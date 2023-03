Déchets plastiques: la filière recyclage se développe en France

Quatre nouvelles filières industrielles sont désormais en place pour améliorer le recyclage des emballages ménagers en plastique. Seul un type d'emballage sur trois est aujourd'hui recyclé.

Pots de yaourt, bouteilles de lait ou d'eau, films d'emballage des pâtes et biscuits : quatre nouvelles filières industrielles sont désormais en place afin d'améliorer le recyclage des emballages ménagers plastiques qui plafonne à 30% en France.

Après la filière de recyclage du polystyrène des pots de yaourt, annoncée fin 2022, Citeo, l'entreprise à mission chargée de gérer les ordures ménagères, a annoncé vendredi matin les lauréats d'appels à projets pour le recyclage de trois autres résines plastiques, jusqu'ici très peu ou pas du tout recyclées dans le pays, parmi lesquels on trouve Paprec et TotalEnergies.

Il s'agit du PET (polyéthylène téréphtalate) opaque blanc, utilisé dans les bouteilles de lait, du PET transparent colorié utilisé pour certaines bouteilles d'eau, rouges ou vertes notamment, et des emballages souples sous forme de film plastique en PE/PP (polyéthylène et polypropylène) utilisés pour les paquets de pâtes ou de biscuits et les sacs de congélation.

« Nous allons bientôt arriver à boucler la boucle » en refaisant du plastique à contact alimentaire à partir de plastique à contact alimentaire, a déclaré Jean Hornain, directeur général de Citeo, en présentant le résultat des appels d'offres lancés par l'entreprise à la presse.

La France en retard

Un dernier appel d'offres portant sur le recyclage des barquettes et boîtes doit être annoncé « dans les prochains mois », a précisé M. Hornain.

Seuls 65% des plastiques d'emballage ménager disposent de filières de recyclage en France, les 35% restant sans solution jusqu'à présent, a-t-il dit. « Notre objectif est de trouver des solutions pour 100% d'entre eux d'ici à 2025. »

Ce qui devrait permettre à la France d'améliorer ses piètres performances en recyclage du plastique, et de se rapprocher des objectifs fixés par l'Union européenne, soit 50% de recyclage des emballages plastiques d'ici 2025, et 55% en 2029.

Pour le recyclage des bouteilles de lait, dont 6000 tonnes sont mises sur le marché français chaque année, Citeo a choisi deux entreprises : Paprec à Limay (Yvelines) et NorPalPlast associé à ValorPlast à Lesquin (Nord).

L'objectif est d'en traiter 3000 tonnes dès 2025 selon des techniques de recyclage mécanique traditionnel permettant un retour au contact alimentaire, a précisé Citeo. En clair, des bouteilles de lait redeviendraient des bouteilles de lait.

Pour les bouteilles d'eau en plastique PET coloré, dont 70 000 tonnes sont mises sur le marché chaque année, Citeo a confié à trois entreprises le soin de les recycler : Paprec à Limay (Yvelines) pour 60% des tonnages, Suez à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) pour 20%, et Valorplast à Lesquin (Nord) pour 20%.

Contrats de six à neuf ans

Là aussi, il s'agit de développer des technologies de recyclage mécanique permettant un retour au contact alimentaire, grâce à des procédés de triage en amont notamment, dans l'objectif de traiter 33 000 tonnes en 2025. Jusqu'à présent, les bouteilles colorées recyclées étaient transformées en fibres essentiellement.

Enfin, pour les films plastiques en PE/PP, le plus gros gisement des trois, estimé à 150 000 tonnes par an, Citeo a sélectionné trois entreprises, mêlant des techniques de recyclage mécanique et chimique. L'objectif est de recycler 33 000 tonnes par an d'ici 2025.

Citeo a sélectionné l'entreprise Machaon à Châlon-en Champagne (Marne), qui va installer une unité de pyrolyse (recyclage chimique) pour 50% du volume affecté par Citeo.

Paprec et TotalEnergies recevront 30% des balles de déchets triés et travailleront ensemble sur l'usine de GrandPuits (Seine-et-Marne), le premier assurant la préparation de la matière, tandis que le deuxième construira une unité de pyrolyse. Le belge Indaver situé à Anvers fera du recyclage par pyrolyse chimique pour les 20% restants.

Les contrats, de six à neuf ans selon les entreprises, leur garantissent l'accès aux gisements à la sortie des centres de tri en France, et démarrent « dès aujourd'hui », a indiqué Sophie Génier, directrice des services de recyclage de Citeo.

En décembre, Citeo avait aussi annoncé les entreprises retenues pour assurer le recyclage des emballages en polystyrène, dont 100 000 tonnes sont mises sur le marché chaque année (dont 60 000 tonnes de pots de yaourt). Les deux lauréats sont Eslava Plasticos en Espagne (recyclage mécanique) et l'usine Plastic2Chemicals du groupe belge Indaver à Anvers.

