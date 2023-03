L'administration Biden approuve un projet pétrolier controversé dans l'Alaska

C'est une décision controversée prise par l'administration Biden, ce lundi 13 mars. La présidence américaine a approuvé un grand projet pétrolier en Alaska. Le projet suscite l'opposition de nombreux défenseurs de l'environnement et de populations natives d'Alaska. Joe Biden, qui s'était engagé dans la lutte contre le changement climatique, a tenté de limiter l'ampleur de ce projet.

La décision était attendue, redoutée par les associations de défense de l'environnement et leur réponse fut rapide. « Nous sommes à un stade trop avancé dans la crise climatique pour approuver des projets pétroliers et gaziers massifs » a regretté la présidente de l'une d'entre elles, Earthjustice déplorant que Joe Biden, engagé en faveur du climat, fasse « dérailler ses propres objectifs ».

À l'inverse, Joe Biden a été félicité par des élus d'Alaska, démocrates comme républicains. Ils voient dans ce projet la promesse d'emplois et une source de développement pour cet État. « Je tiens à remercier le président et son administration d'avoir écouté les voix des habitants de l'Alaska lorsque cela était le plus important », a déclaré Mary Peltola, première native de l'Alaska à siéger au Congrès.

Mais la bataille autour de Willow, le nom de ce projet de forage, n'est pas terminée. En gage envers les défenseurs de l'environnement, Joe Biden a mis des limites au projet. Seuls trois forages au lieu de cinq ont été autorisés. Mais selon les estimations de la Maison Blanche elle-même, l'exploitation telle qu'elle a été approuvée produira 9,2 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est l'équivalent de 2 millions de voitures en plus sur les routes. Et les associations de défense de l'environnement se préparent à lancer des procédures judiciaires pour bloquer le projet.

La zone prévue pour le projet pétrolier Willow constitue la plus grande étendue de terres publiques non perturbées aux États-Unis. Associated Press

