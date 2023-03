Le sidérurgiste ArcelorMittal épinglé pour la pollution de son usine du sud de la France

ArcelorMittal reconnaît dans un communiqué diffusé lundi 13 mars que son usine dans le sud de la France, près de la grande métropole de Marseille, a connu « des difficultés localisées » mais que la moyenne annuelle de ses rejets atmosphériques est conforme à la réglementation. Ariane Lavrilleux, notre correspondante à Marseille, a enquêté avec le média d'investigation Disclose qui vient de révéler des documents internes de l'industriel.

Avec notre correspondante à Marseille, Ariane Lavrilleux

Selon un rapport confidentiel interne dévoilé par le média d'investigation Disclose et le média local Marsactu, les rejets de particules fines de l'usine ArcelorMittal de Fos-sur-Mer (sud de la France) auraient dépassé les limites pendant 240 jours, soit les deux tiers de l'année 2022. La partie de l'usine qui serait la plus polluante était déjà dans le radar de l'État. Après plusieurs rappels à la loi, la préfecture des Bouches-du-Rhône a condamné l'entreprise sidérurgique, il y a deux ans, à 15 000 euros d'amende pour ses émissions excessives. L'industriel assure aujourd'hui faire des efforts et avoir diminué sa pollution depuis dix ans. Mais les conséquences sur la santé inquiètent les riverains ainsi que le syndicat CFDT, que défend l'avocate Julie Andreu, du cabinet TTLA à l'origine de deux plaintes déposée en 2018. « Ce sont les salariés les premières victimes, qui ont développé des pathologies qui ont été reconnues d'origine professionnelle. Malheureusement, la pollution ne s'arrêtait pas aux portes de l'usine, et ce sont ensuite les riverains de ces usines qui se sont rendus compte qu'ils développaient plus de pathologies qu'ailleurs, des cancers, du diabète et autres », explique l'avocate.

Deux procédures judiciaires sont en cours depuis quatre ans. ArcelorMittal, leader européen de l'acier, est à la fois visée pour mise en danger de la vie d'autrui et pour trouble anormal du voisinage. Une audience aura lieu le 4 mai prochain.

