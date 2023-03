Conférence sur l'eau à l'ONU: Antonio Guterres veut un programme d’action audacieux et engageant

Un enfant se lave à une fontaine d'eau potable installée par l'Unicef en Afrique (image d'illustration). Unicef/Cherkaoui

Texte par : RFI

Dernier jour de la conférence sur l’eau de l’ONU - elle aura duré trois jours et réuni 6 500 participants du monde entier autour de 500 événements. Les Nations unies ont voulu marquer le coup, alors que selon Antonio Guterres, notre consommation « vampirique » en eau draine les ressources vitales de l’humanité, et ce alors qu’un quart de la population mondiale n’a toujours pas accès à l’eau potable. Impossible d’obtenir des pays un accord contraignant comme ceux issus de la COP 21 de Paris ou de la COP 15 sur la biodiversité de Montréal en décembre 2022. le secrétaire général a demandé un programme d’action pour l’eau audacieux et engageant.