France: climat tendu autour de l'écologie

Des passages à tabac, des dégradations, des menaces proférées par appel anonyme, des insultes: des militants environnementaux ont récemment été la cible de graves violences en France. En parallèle, ils sont eux même accusés de radicalité. Et cela témoigne d’un climat tendu autour de l'écologie en France.

Le 25 mars dernier, aux Sables-d’Olonne deux militants de l'ONG de défense des océans Sea Shepherd sont poursuivis dans les rues de la ville puis violemment frappés. Selon l'ONG, leurs agresseurs ne s’échappent qu’après avoir repéré une caméra de surveillance. Des pêcheurs reprochent à Sea Shepherd d'œuvrer pour limiter la pêche dans certaines zones pour protéger la faune.

Dans l'ouest de la France toujours, presque deux an jour pour jour après que sa roue de voiture a été déboulonnée suite à la diffusion d'un reportage dénonçant les dérives de l'agro-industrie en Bretagne, la journaliste bretonne Morgan Large, vient à nouveau de subir le même sabotage: « J’ai dû faire 200 mètres, et je me suis dit : "Oh la la ! Il y a un truc bizarre, ça fait du bruit." Je me suis arrêtée assez rapidement, au bout d’un kilomètre. Et le garagiste, lorsqu’il a soulevé ma voiture, il m’a montré que la roue bougeait à la main. Il m’a dit : "Mais t’es en train de perdre une roue !" »

Deux poids, deux mesures

Comme il y a deux ans, la journaliste porte plainte: « J’étais très surprise. J’ai dit : "Non mais ce n’est pas vrai ça va pas recommencer". » Dans le voisinage, Morgan large raconte que ce ne sont pas des faits isolés: « Il y a un climat très inquiétant qui vise, des médias, des élus. Je suis inquiète pour la liberté d’expression. » Et comme toutes les victimes de ces violences, elle dénonce une certaine impunité dont bénéficieraient ses agresseurs.

Ce deux poids deux mesures, Marine Tondelier, la secrétaire nationale du parti Europe Écologie-Les Verts (EELV), le dénonce également. Alors qu'elle prévoyait un déplacement dans le Lot-et-Garonne le 28 mars dernier, la patronne des Verts a, elle aussi, subi de graves menaces. Dans un communiqué, le président de la chambre d'agriculture du département dit vouloir défendre son « fief »: « Ne venez pas chez nous, ça va mal se passer » écrit-il.

🚨Le Président de la Chambre d’agriculture m’avait clairement menacée : « vous ne mettrez pas un pied dans le #LotEtGaronne ».



🌻Et il s’est ridiculisé car il ne savait pas à qui il avait affaire...



... J’y ai mis les deux pieds et je vous raconte 🧵⤵️https://t.co/SGxbIttIqy — Marine Tondelier (@marinetondelier) March 29, 2023

Les autorités complaisantes

Et au-delà des agriculteurs, Marine Tondelier met en cause les autorités qui, dit-elle, ne condamnent que très rarement ces actes, alors qu'elles usent d'un vocabulaire criminalisant pour parler des écologistes. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qualifie par exemple d'« écoterroristes » les manifestants contre les méga-bassines, ces réserves d'eaux géantes pour garantir à quelques agriculteurs de pouvoir irriguer leurs champs mais décriées d'un point de vue environnemental.

« Je considère que Gérald Darmanin, ce qu’il fait, en galvanisant les foules sur cette ligne de l’écoterrorisme, est dangereux parce qu’il fait monter une sorte de haine injustifiée, irrationnelle, parfois complotiste, post-vérité et il alimente ça », estime Marine Tondelier qui constate une recrudescence de violences à l’encontre de militants écologistes. « C’est extrêmement dangereux parce qu’il va finir par y avoir un mort. »

Les militants de la cause environnementale ne sont pas non plus exempts de critiques. La violence est aussi de leur côté. Lors du rassemblement contre les méga-bassines, s’il y a eu 200 blessés parmi les manifestants, dont 40 graves, il y a en effet eu, aussi, 47 gendarmes atteints.

Dialogue impossible

Face aux écologistes prêts à en découdre, Sophie Ollitrault, directrice de recherche en sciences politiques, explique qu'il y a souvent des défenseurs de l'agro-industrie, soutenus par l'État: « Ce sont souvent des lobbys et des lobbys assez puissants ou des groupes d’intérêts assez puissants et les écologistes les remettent en cause et souvent de manière assez frontale. »

Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, tenants d'un système de pensée où l'homme domine la nature et l'exploite à fond, un système productiviste de moins en moins tenable face au changement climatique, font donc face à des écologistes qui prônent au contraire la sobriété et veulent redonner de la place à la nature. Deux visions qui s'opposent.

« Ce qui est assez inquiétant pour la démocratie actuellement c’est que finalement tous ces groupes d’intérêt différents ne peuvent plus s’entendre et ne peuvent plus se parler. Du coup, ils agissent. Dans des illégalités différentes, mais illégalités tout de même », déplore la chercheuse.

