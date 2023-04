Environnement: l'eau en France massivement contaminée par les métabolites du chlorothalonil

Un métabolite de pesticide a été très fréquemment retrouvé dans les prélèvements d’eaux brutes et traitées réalisés sur tout le territoire français : le chlorothalonil R471811. Philipp Mauerhofer / EyeEm

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) publie ce jeudi 6 avril les résultats de sa dernière campagne de mesure de composés chimique émergents dans l'eau potable en France après 3 ans de recherches. Des molécules peu ou pas surveillées lors des contrôles réguliers. En tout plus de 150 pesticides et leurs dérivés ainsi qu'une cinquantaine de résidus d'explosifs ont été testés et un métabolite, issu de la dégradation dans l'environnement d'un pesticide en particulier, a été très fréquemment trouvé.