Face à la pollution plastique, le Conseil économique, social et environnemental donne des pistes

La pollution plastique dans le lac de Potpecko dans le sud-ouest de la Serbie, le 12 janvier 2023. © Marjan Vucetic / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La pollution plastique est un problème croissant. Et la production de plastique devrait doubler d'ici à 2050, selon les prévisions à l'échelle mondiale. En France, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) vote ce mardi 11 avril une série de préconisations pour un futur traité mondial - et contraignant - sur le plastique prévu d'ici à 2024.