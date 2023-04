Environnement: un nouveau rapport à charge sur les «polluants éternels»

Le gouvernement français a publié hier, vendredi 14 avril, un rapport très attendu par les défenseurs de l'environnement. Le document analyse les risques de pollution aux PFAS (ou composés perfluorés et polyfluorés) sur le territoire. Les PFAS sont suspectées d'être très dangereux pour la santé et l'ensemble de la biodiversité.

Après le rapport de l'Anses il y a quelques jours sur la pollution de l'eau aux métabolites du chlorothalonil, un nouveau document de l'Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) tire une nouvelle sonnette d'alarme. Les écologistes s'inquiétaient de voir ce rapport, commandé il y a un an et achevé en octobre dernier, tarder à être publié par le ministère de la Transition écologique. C'est chose faite et les données recueillies sont inquiétantes.

Les PFAS ou composés perfluorés et polyfluorés regroupent plusieurs milliers de molécules différentes, largement utilisées dans notre quotidien et dans l'industrie pour leurs propriétés antiadhésives, imperméables ou leur résistance à de fortes chaleurs. On les retrouve par exemple dans les poêles anti-adhésives ou les habits imperméables... Ces molécules de synthèse, très persistantes, peuvent contaminer humains et animaux par l'eau, l'alimentation ou simplement en respirant l'air et les poussières polluées. Or « la stabilité chimique des PFAS en fait des substances non dégradables dans l’environnement. Persistantes, mobiles et accumulables [dans la faune et la flore] », souligne le rapport. On les appelle d'ailleurs les « polluants éternels », que l'on sait encore très mal filtrer et éliminer.

Difficile de connaître l'ampleur de la pollution en France étant donné le manque de données, la multitude de substances à répertorier et les concentrations faibles auxquelles on les rencontre. Toutefois, même à très faible dose, leur présence inquiète les auteurs du rapport qui estiment que même si « leur toxicité est encore méconnue, des effets nocifs et toxiques sur le métabolisme humain ont été observés pour plusieurs PFAS et leur caractère cancérigène est suspecté.»

Le député écologiste de Gironde, Nicolas Thierry, qui était à l’origine d’une proposition de loi contre les risques liés aux PFAS a vivement réagi.

En France, ces polluants ne sont pratiquement pas réglementés... Et même s'il est possible de les filtrer à grands frais avec du charbon ou des membranes très fines, la seule technique avérée pour les détruire réellement est de les brûler à plus de 900 °C. Aussi les auteurs du rapport préconisent d'interdire à terme l'utilisation, la production et l'importation de l’ensemble des PFAS. En attendant, des mesures pour limiter autant que possible la source de ces polluants doivent être prises et leur suivi dans l'environnement doit être renforcé selon les experts.

L'Union européenne doit également proposer une réglementation stricte des PFAS cette année.

