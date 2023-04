Joe Biden annonce des fonds pour le climat et pour le Fonds Amazonie

Le président américain a annoncé ce jeudi un don d’un milliard de dollars pour le Fonds Vert pour le climat, destiné à aider les projets des pays en développement pour contrer le changement climatique. Le président américain veut aussi verser 500 millions de dollars au Fonds brésilien pour l’Amazonie, mais cela s’annonce plus difficile.

Lorsqu'il avait ses pris ses fonctions, Joe Biden avait déclaré mettre le changement climatique tout en haut de ses priorités. En annonçant le versement d'un milliard de dollars supplémentaires au Fonds vert pour le climat, il appelle aujourd'hui à « passer à la vitesse supérieure ». Ce mécanisme financier des Nations unies finance les initiatives des pays plus riches pour aider les économies en développement à se tourner vers des énergies plus propres et à construire des infrastructures plus solides face au changement climatique

« L'impact du changement climatique sera ressenti le plus par ceux qui ont contribué le moins au problème, y compris les nations en développement. En tant que grandes économies et grands émetteurs, nous devons passer à la vitesse supérieure et soutenir ces économies », a déclaré Joe Biden lors d'une rencontre virtuelle avec des dirigeants des pays les plus industrialisés du monde. Cette somme est disponible immédiatement, a indiqué à la presse un haut responsable américain.

Le président américain a par ailleurs annoncé le versement de 500 millions de dollars pour le Fonds Amazonie, créé en 2008 par le Brésil pour freiner la déforestation dans la plus grande forêt tropicale du monde. Le principal contributeur, la Norvège, a versé plus d’un 1,2 milliard de dollars ; l’Allemagne a récemment donné 217 millions. Et le président brésilien Lula, lors de son retour au pouvoir en janvier dernier, a promis d’en finir avec la déforestation en Amazonie d’ici 2030. Mais le Brésil a pris du retard : le fonds avait été suspendu par le prédécesseur de Lula, Jair Bolsonaro, et la déforestation atteint aujourd’hui un niveau annuel inédit.

Les 500 millions de dollars promis par Joe Biden sont donc les bienvenus. La ministre brésilienne de l’Environnement estime qu’en versant cette somme, les États-Unis encourageront d’autres pays à rejoindre. Mais pour cela, il faut que le président américain obtienne l’aval du Congrès où les républicains, qui contrôle la Chambre des représentants, s’opposent au versement de toute aide pour le climat à l’international. Déjà en 2022, alors que les démocrates contrôlaient encore l’intégralité du Congrès, le président n’avait réussi à faire approuver qu’un milliard de dollars d’aide internationale au climat. Il s'est engagé à en débloquer plus de onze chaque année d'ici à 2024.

