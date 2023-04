France: mobilisation écologiste contre un projet d'autoroute entre Toulouse et Castres

Journée possiblement sous haute tension ce 22 avril dans le Tarn, dans le sud de la France, avec une mobilisation contre la construction d'une autoroute. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus et 800 policiers et gendarmes sont mobilisés face à eux.

Cinquante-trois kilomètres de discorde. Le projet de l'autoroute A69, qui doit relier Castres à Toulouse, doit ouvrir en 2025. Les opposants à cette autoroute dénoncent un projet pensé avant la conscience de l'impact du changement climatique, selon ses opposants. Ils évoquent aussi l'artificialisation de 350 hectares de terres agricoles et la coupe de centaines d'arbres, dont des platanes centenaires. Ce week-end, ils organisent donc une manifestation le long du tracé de cette autoroute.

La manifestation contre l’autoroute A69 Castres-Toulouse doit partir dans moins de 40 minutes.



« Ce projet-là ne peut plus voir le jour »

Plusieurs milliers de manifestants sont attendus pour une mobilisation dont le coup d'envoi a été donné vers 12h (heure française) pour un rassemblement annoncé comme festif, populaire et familial par ses organisateurs. Une contestation pacifique, insiste Thomas Brail, l'un des détracteurs du projet.

« Ici, il doit y avoir un projet qui va être assez désastreux, et qui est complètement anachronique aujourd’hui. C’est pour ça qu’on est tous mobilisés pour dire qu’aujourd’hui, ce projet-là ne peut plus voir le jour. Ce n’est pas une ZAD [zone à défendre, NDLR], on appelle ça le camping des Platanes ici. Nous, on sera vraiment là pour que les choses se passent bien, que ça reste festif. Comme je dis, moi je n’ai pas de silex dans ma poche. Silex contre silex, ça fait des étincelles. Moi, je n’ai pas cette philosophie-là. Ma philosophie, c’est le dialogue, et la pédagogie, et d’échanger, pointe Thomas Brail. Et jusqu’au bout, je demanderai à ce qu’on puisse rencontrer les élus et faire une table-ronde, et parler, bon sang ! Parlons ensemble. »

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur craint des échauffourées. Après les affrontements entre gendarmes et manifestants écologistes fin mars à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a classé l'A69 parmi les 42 projets « susceptibles de faire naître des contestations extrêmement violentes ». Face aux manifestants, les autorités ont mobilisé 800 CRS et gendarmes pour « assurer la sécurité du rassemblement et répondre à tout acte illégal ».

« On doit respecter les décisions qui ont été prises »

Jean Terlier, député macroniste et soutien du projet, espère aussi que la manifestation sera calme. Il se rappelle la contestation contre un barrage à Sivens dans le département qui s'était conclue par la mort de Rémi Fraisse, un jeune militant écologiste, en 2014.

« Je pense qu’on est, pour l’instant, pas du tout dans les mêmes configurations qu'à Sainte-Soline. Je dis très clairement que les Tarnais et les Tarnaises ne toléreraient plus une nouvelle ZAD sur leur territoire. On a tous le souvenir de ce qui s’est passé à Sivens. Je crois qu’il serait impensable qu’on puisse revivre le même épisode. Il y a encore une fois, un projet qui remonte à vingt ans, des autorisations avec des déclarations d’utilité publique, rappelle Jean Terlier. Et je pense qu’il faut aussi également, quand on est dans un État de droit, qu’on considère du côté des opposants qu’on doit respecter les décisions qui ont été prises, et ce, malgré les contestations qui ont tout à fait le droit d’exister. »

Personne ne veut voir dégénérer cette mobilisation sous haute-surveillance. Le préfet du Tarn, François-Xavier Lauch, a précisé vendredi soir que les 800 gendarmes et policiers mobilisés resteront en retrait si la manifestation est « pacifique ».

