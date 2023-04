France: un an après sa réélection, quel bilan environnemental pour Emmanuel Macron?

Le président français Emmanuel Macron assiste au sommet de la mer du Nord à Ostende, le 24 avril 2023. AFP - KENZO TRIBOUILLARD

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le 24 avril 2022, il y a un an exactement, Emmanuel Macron était réélu à la tête de l'État français. Une semaine plus tôt, lors d'un meeting d'entre-deux-tours, il déclarait que son second mandat « serait écologique ou ne serait pas ». Depuis, l'année 2022 a été marquée par des canicules, sécheresses et incendies sans précédent. Alors quel bilan environnemental pour le chef de l'État ? Le président a-t-il pris la mesure de l'ampleur des transformations à opérer ?