Neuf pays d'Europe en sommet en Belgique pour décupler l'éolien maritime

Au Danemark, les premières éoliennes en mer datent de 1991. AFP PHOTO / TOBIAS SCHWARZ

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La deuxième édition du Sommet de la mer du Nord se tient ce lundi 24 avril à Ostende. Les chefs d'État, de gouvernement et les ministres de l'Énergie de neuf pays européens (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Royaume-Uni) se retrouvent sur la côte belge pour s'engager à coopérer davantage afin d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables au large, non seulement en mer du Nord, mais aussi en Atlantique, mer d’Irlande et Baltique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi qu'une centaine d'entreprises du secteur sont aussi attendues. Parcs éoliens, interconnexions et hydrogène vert en mer seront au menu des échanges.