France: pour les vacances, les jeunes privilégient la voiture et l'avion

Après les mouvements Youth for climate et Fridays for future. Les jeunes sont-ils vraiment écolos lorsqu'il s'agit de partir en vacances ? Pas si sûr, selon une étude Ipsos publiée ce dimanche dans le JDD, les 18-34 ans ont tendance à voyager de la même manière que leurs parents. Et à privilégier la voiture et l'avion !

Sur le papier, les 18-34 ans l'assurent : pour partir en vacances, ils choisissent le plus possible leurs moyens de transport en fonction de l'impact écologique. Mais la réalité semble un peu différente. « On va en Corse en avion », raconte une jeune femme. « Oui, je pars en vacances à Punta Cana, je prends tout le temps l'avion », commente une autre.

Selon un sondage de l'institut Ipsos publié dans le JDD, l'avion est cité par plus de 1 jeune sur 2 comme moyen de transport favori pour partir en vacances, juste derrière la voiture qui recueille 65% des suffrages. « Cette année, je pense qu'on partira en France. On s'est dit pourquoi pas la voiture si on ne part pas très loin de Paris, sinon ce sera probablement le train », explique une passante. Le train, justement, n'arrive qu'en 3e position et est loin derrière, avec seulement 1 jeune sur 3 qui dit le privilégier pour partir en vacances.

Quant aux destinations, les 18-34 ans sont toujours très attirés par : « Les destinations qui ne se font pas sans avion, on n'est jamais vraiment parti en Europe. Et même si on va en Europe, on prend l'avion, c'est plus rapide. » L'évasion lointaine et la rapidité des airs privilégiés par les jeunes, selon le sondage Ipsos, qui indique également que seul 1 jeune sur 10 a recours au covoiturage pour partir en vacances.

