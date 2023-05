Quelles sont les normes environnementales sur lesquelles l’UE est allée plus loin que tout le monde?

Six mois avant l’ouverture des négociations de l’accord de Paris, l’Union avait par exemple proposé une réduction de 40% des émissions de CO2 à l’horizon 2030.

À l’occasion de son discours sur la réindustrialisation de la France, Emmanuel Macron a appelé à une « pause règlementaire européenne ». Il estime que l’Union européenne en a fait « plus que tous les voisins » en matière de normes environnementales. Le président de la République veut une pause parce que l’UE a « besoin de stabilité ». Pas de nouveaux changements, plaide Emmanuel Macron. Mais quelles sont ces normes environnementales sur lesquelles l’UE est allée plus loin que tout le monde ?

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

L’Union européenne se dote de normes environnementales ambitieuses avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et avec, précisément, l’idée d’en faire « plus que tous les voisins » afin de créer un effet d’entraînement : « Façonner l’action mondiale » est l’un des leitmotivs de l’action climatique de l’UE. Six mois avant l’ouverture des négociations de l’accord de Paris, l’Union avait par exemple proposé une réduction de 40% des émissions de CO2 à l’horizon 2030.

Et les objectifs européens sont révisés à la hausse : la réduction des émissions pour 2030 est désormais fixée à 55%. Avec une série de règlements pour y parvenir. Dans le cadre du Pacte vert européen, la dernière norme adoptée, fin mars, est l’objectif contraignant de 42,5% d’énergies renouvelables en 2030.

On peut aussi citer, entre autres, la taxe carbone qui s’appliquera sur les produits importés pour les émissions de CO2 lors de leur fabrication, la disparition prévue des moteurs thermiques pour les voitures neuves en 2035, ou encore la réduction de plus de 4% par an des quotas d’émissions de CO2 des entreprises.

