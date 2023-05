Hexacup: ils ramassent des mégots pour pouvoir jouer au foot

Reportage

À Paris et dans plusieurs villes françaises, ce samedi, des footeux de 15 à 25 ans ont participé à une action écologique pour espérer se qualifier à un tournoi national. Grâce à eux, 50 000 filtres à nicotine n’iront pas dans la mer. Une goutte d’eau, mais ce n’est qu’une première.

Publicité Lire la suite

« Eh les gars, venez, y’en a plein par là ! », crie Victor, le nez fourré dans la jardinière d’un restaurant. Grégoire, Colombe et Adrien le rejoignent aussitôt. Accroupis sur le trottoir, ils ramassent avec doigté les bouts de cigarettes qui semblent pousser sur le bitume ou dans le caniveau, véritable rizière à mégots. En quelques instants, le périmètre est épuré. À côté d’eux, assise près de sa valise, une jeune femme fume tranquillement sa cigarette, esquisse un sourire entre deux bouffées. « Vous ne la jetterez pas madame hein ? », rigole le groupe d’ados en s’éloignant.

La scène se déroule ce samedi matin 13 mai place des Vosges, dans le cœur historique de Paris. Depuis presque deux heures, le quartette de la cigarette arpente nonchalamment les rues du quartier, les yeux rivés sur le trottoir. Les lycéens, scolarisés dans deux établissements du XVIe arrondissement de Paris, participent ce samedi à l’Hexaclean Day, une journée de ramassage de mégots qui se tient dans plusieurs villes de l’Hexagone. Cet engagement écologique, qui leur rapporte des points, pourrait leur permettre de se qualifier à un tournoi de football national.

Un mégot de cigarette met près de 12 ans à se dégrader. Beaucoup auront rejoint la mer et auront pollué 600 litres d'eau, estime The Sea Cleaners, une ONG de protection de l'océan. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

L’Hexacup ou le génie de la lampe déconfiné

À l’origine, il y a l’association bordelaise Hexacup lancée en 2021 par Guillaume Cazcarra, 21 ans, étudiant en master à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de la capitale du Sud-Ouest. « Après le confinement, explique-t-il, j’avais envie de reprendre le sport et de revoir mes amis. J’avais aussi envie de m’engager, d’engager les autres aussi, et de rendre le foot accessible à tous. »

Le concept Hexacup est simple : des copains, âgés de 15 à 25 ans, souhaitent jouer au foot dans le cadre d’un championnat, mais sans prendre de licence en club. Ils forment donc une équipe de 8 joueurs, plus les éventuels remplaçants. Connectés à d’autres équipes sur l’application, ils se retrouvent sur un terrain en accès libre. Le match terminé, le score est enregistré. Tout cela forme un championnat local. En fin de saison, les équipes les mieux classées peuvent prétendre à disputer le tournoi national. Et celles qui sont un peu juste en points peuvent récupérer leur retard au classement en participant à l’Hexaclean Day : chaque joueur qui y participe ramène deux points à son équipe. « On a des chances de se qualifier pour les play-off donc est d’abord là parce que ça rapporte des points », assume Grégoire.

Guillaume Cazcarra, 21 ans, créateur de l'assocation Hexacup. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

À Bordeaux, l’initiative a bien pris, 200 équipes jouent régulièrement. En parallèle, il y a la dimension écologique : plusieurs actions de ramassage de déchets ont eu lieu en 2022. Cette fois, la moisson se déroule à l’échelle nationale et se concentre uniquement sur le mégot de cigarette, parce qu’il a trois impacts : « Écologique, puisqu’un mégot de cigarette pollue 600 litres d’eau. Sanitaire : on peut se dire que ramasser des mégots aide à lutter contre le tabagisme. Citoyen, parce que des rues jonchées de mégots, c’est pas super beau à voir », présente Guillaume, la voix assurée et le discours aussi calibré que celui d’un capitaine d’industrie. Entre 20 000 et 25 000 tonnes de mégots sont jetés chaque année en France. Selon les ONG, une grande partie se retrouve dans l’océan.

L’autre motivation est d’ordre économique. Étudiant boursier, Thomas travaille comme baby-sitter pour payer son loyer. « Une licence FFF, c’est 220 euros, même peut-être plus à Paris. Il faut ensuite s’acheter la tenue, crampons, protège-tibias, des gants parce que je suis gardien, et ça s’abîme vite, le maillot… Et il y a ensuite les machines. Mis bout à bout, cela fait des dépenses. »

Sportif, social, écologique, technologique : l’Hexacup s’inscrit bien dans l’air du temps. Le concept fait des émules : de 2500 utilisateurs enregistrés au lancement de l’application en octobre 2022, l’Hexacup en revendique désormais plus de 10 000. Quelques grands clubs (Bordeaux, Lille, Paris FC…) soutiennent l’association en offrant des places de matches. Les jeunes toutefois ne sont pas dupes. Grégoire n'a pas oublié le très décrié trajet en avion du PSG pour aller à Nantes, en septembre dernier : « C'est pas très pro », admettant : « je ne connais pas beaucoup d'actions pour l'environnement que le championnat français promeut. »

Grégoire s'applique à déloger les mégots dans tous les interstices. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

Le fonctionnement d'Hexacup n’échappe pas à quelques critiques : « c’est parfois difficile d’avoir des terrains », regrette Adrien, qui déplore aussi « la triche » qui persiste « même si on la signale ». Pour améliorer l’aspect écologique, pointe Grégoire, « il faudrait que cette journée ait lieu au début de la saison car là, la plupart des équipes n’ont plus de chances de se qualifier » même en participant à cette journée. Autrement dit, elles n’ont pas d’intérêt à y participer, même pour le geste écolo.

« La même couleur que le sable »

« Bon, on critique, mais franchement, ce sont des détails », balaye Adrien, emballé par « une idée vraiment géniale ». « On aurait pu choisir de dormir, mais on est content d’être là parce que ce n'est pas forcément évident, à notre âge, de s’engager, entre les cours, les devoirs, les examens, les activités, la famille le week-end… »

Sur les trottoirs, ils ne mégotent pas sur leur énergie, évoluant courbés au milieu des passants, indifférents, interloqués ou admiratifs. Certains, les plus vieux, engagent la conversation. Les discussions s'orientent naturellement vers l’environnement, alimentées par un bénévole de l’ONG partenaire The Sea Cleaners qui encadre l’équipe.

►Lire aussi : The SeaCleaners s’attaque au fléau de la pollution plastique dans les eaux indonésiennes

« Sur la plage, il y en a partout. C’est la même couleur que le sable, les gens les enterrent, ils s’en foutent », a constaté Victor. « Et là, ça va vraiment dans la mer », abonde sa complice Colombe. Alors les deux, eux-mêmes fumeurs comme beaucoup de leurs amis, font valoir les « petits coups de pression » qui « marchent bien ». « Victor a pris le pli de jeter ses mégots dans les cendriers ou les poubelles », atteste Grégoire.

Colombe ne joue pas au foot. Seule fille sur la cinquantaine de participants à Paris, elle est simplement venue aider « ses potes » et « la planète ». « On vit dans un arrondissement marqué par les stéréotypes où on recopie le modèle parental. Les garçons vont faire genre ils s’en foutent de l’environnement pour se donner un côté viril, alors qu’ils ont aussi conscience de tous les enjeux environnementaux. »

Victor et Colombe échangent avec une riveraine sans pour autant oublier leur mission du jour. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

Le poids du mégot

Annoncés 150 pour la capitale, ils ne sont finalement qu’une cinquantaine à avoir joué le jeu écolo ce samedi. « Tout le monde est pour l’environnement. Mais souvent, de l’idée à l’action, la flemme se met au milieu », glisse Thomas. Guillaume reconnait une petite déception qu’il explique notamment par le calendrier : entre vacances et examens, un samedi matin, pas facile de mobiliser.

Pas de quoi décourager l’entrepreneur, qui promet : « On veut passer du très incitatif à l’obligatoire. L’année prochaine, il faudra que deux ou trois joueurs par équipe participent à au moins une action pour l’environnement. » Et pose déjà les jalons suivants : « aller sur d’autres sports, aller chercher d’autres publics, les 20-35 ans, les entreprises, aller à l’étranger. On a pris des contacts en Italie et des équipes sont déjà prêtes à jouer en Belgique. » Et pourquoi pas un championnat féminin ?

Il est 12h, les équipes sont revenues au point de départ. « Regarde tout ce qu’ils ont ramassé, les oufs ! », souffle un joueur croisant notre équipe de butineurs. Un jeune demande à reprendre son sac vidé de ses déchets. « Mais qu’est-ce que tu vas en faire ? », le tance un compère, « bah je vais le laver, c’est réutilisable ! » Éclats de rire.

C’est l’heure de la pesée. « 11 kg ! », annonce Benoît de Lamberterie, un responsable régional de The Sea Cleaners. Puis de lancer un défi scolaire : « Est-ce qu’il y a des matheux parmi vous ? », interroge-t-il. « Sachant qu’un mégot pèse 0,22 grammes, combien cela fait-il de mégots ? » Un ange passe. « 50 000 ! » Applaudissements.

Les filtres ramassés ce samedi vont connaitre une seconde vie : The Sea Cleaners les confiera à une entreprise bretonne, MeGo!, qui se chargera de les transformer… en mobilier urbain. Quant aux équipes qualifiées aux play-offs, elles sont dévoilées ce dimanche. Et le niveau de jeu n’est pas le seul déterminant. Il y a aussi le poids du mégot.

A l'heure de la pesée. Une dizaine de bénévoles de l'ONG The Sea Cleaners était mobilisée à Paris pour assurer l'encadrement des jeunes et assurer le suivi de la collecte. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne