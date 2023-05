REPORTAGE

Sécheresse: en Espagne, le manque de pluie met l'agriculture en péril

En Andalousie, les agriculteurs font face à d'énormes difficultés en raison de la sécheresse et du manque de précipitations. REUTERS - JON NAZCA

Les sols européens sont moins secs que l’année dernière. C'est le résultat de l'analyse du programme Copernicus, sorti le 12 mai et qui analyse la sécheresse des sols et non des nappes phréatiques. Une amélioration donc, sauf en Espagne où, au contraire, la situation est très dégradée. La sécheresse y affecte près de 80% des sols. Pour faire face, en pleine campagne électorale, Madrid a annoncé un plan d'urgence de plus de 2 milliards d'euros, dont 784 millions d'aides aux agriculteurs. Car à la troisième année de sécheresse, leurs profits s'assèchent aussi.