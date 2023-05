Nappes phréatiques et sécheresse en France: sept questions pour comprendre

Éclairage

Malgré les précipitations de ces dernières semaines, les trois quarts des nappes phréatiques françaises restent à un niveau bas ou très bas. Comment fonctionne une nappe phréatique ? Pourquoi ne se remplissent-elles pas malgré la pluie ? On fait le point.

Nappes phréatiques : de quoi parle-t-on ?

Une nappe phréatique est une réserve naturelle d’eaux souterraines. Mais il y en a de différents types selon la profondeur. Les plus connues, celles dont on parle dans l’actualité liée à la sécheresse, sont des nappes superficielles : elles sont logées quelques mètres ou dizaines de mètres dans la première couche du sous-sol. Il ne s’agit pas de lacs ni de réservoirs comme elles sont souvent représentées : l’eau de pluie qui s'y infiltre est contenue dans la matière géologique elle-même (terre, sable...) qui agit comme une éponge. Ces nappes sont dites « libres » et sont plus « réactives » parce que leur niveau varie beaucoup entre l’été et l’hiver. D'autres nappes, dites de « profondeur », renferment une eau captive beaucoup plus vieille, allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'années. Elles se remplissent très lentement, par le biais de canaux souterrains longs et plus complexes.

On compte des milliers de nappes en France et toutes ne sont pas recensées. Près de 700 sont surveillées par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sur environ 4000 points de forage (piézomètres). Leur taille varie considérablement, allant d'une petite poche d'eau à une véritable étendue souterraine. La plus grande nappe française (et d’Europe) se situe dans le bassin rhénan, en Alsace, avec une capacité de 35 milliards de m3, soit la moitié du volume d’eau du lac Léman. Le BRGM estime à 100 milliards de m3 en moyenne les ressources en eau dans le sous-sol de la France métropolitaine. Environ 60% de l’eau potable consommée en France proviennent d’une nappe et 40% sont puisées dans les eaux de surface (rivières, barrages).

Où en sont les nappes phréatiques françaises à l’approche de l’été ?

Dix fois par an, le BRGM publie un bulletin qui fait l’état des lieux du remplissage des nappes. Au 1er mai, la situation était « peu satisfaisante sur une grande partie du pays », indiquait le bulletin paru le 17 mai. 68% des nappes sont toujours à des « niveaux modérément bas à très bas », dont 20% à des niveaux très bas. C’est une légère amélioration par rapport au mois dernier, quand 75% des nappes présentaient des niveaux bas ou très bas. En revanche, la situation est moins bonne que l’année dernière : 58% des nappes étaient sous les normales en mars 2022.

En ce début de printemps, seuls 17% des réserves d'eaux souterraines présentent des niveaux au dessus des normales (contre 8% en mars).

Carte du BRGM publiée le 17 mai 2023. © brgm.fr

Pourquoi les pluies de ces dernières semaines n’ont pas rattrapé le retard ?

La France a connu d’importantes précipitations ces dernières semaines. « En mars et en avril 2023, le cumul de précipitations a été excédentaire sur une grande partie du territoire », explique le BRGM. « L’excédent a dépassé 50 % par endroits des Hauts-de-France à la Lorraine ainsi que sur l’Île-de-France et la Savoie, précise de son côté Météo-France, dans son bulletin hydrologique publié lui aussi le 17 mai. La pluviométrie est en revanche restée déficitaire au sud ».

Mais le remplissage optimal des nappes a lieu au cours de l’hiver. « La saison de recharge est comprise entre fin novembre et début avril, explique Serge Zaka, agrométéorologue et vulgarisateur scientifique, car c’est la saison où les arbres n’ont pas de feuilles. Donc ils n’utilisent pas l’eau qui tombe du ciel pour faire des fleurs, des feuilles, des tiges. » À partir du printemps, 80% des eaux de pluies sont pour partie utilisés par les végétaux et leurs racines avant d’atteindre les nappes ou bien s'évapore. Seulement 20% des pluies annuelles françaises finissent donc sous le sol.

Or, l’hiver 2022-2023 a été marqué par une longue sécheresse : il n’a pas plu pendant 32 jours d’affilée, un record. « Cette pluie vient bien trop tard après la fin de la saison de recharge et n'aura aucun impact sur les nappes phréatiques locales. La végétation printanière a déjà poussé et absorbé une partie de l'humidité », poursuit le scientifique.

La situation est dégradée depuis plus d’un an puisque l’été 2022 fut anormalement sec et caniculaire avec de nombreux incendies, y compris dans des régions à l’abri du risque comme la Bretagne. « C’est très rare en France de sauter une saison de recharge. Cela a déjà été observé localement, mais à l’échelle de 68% des nappes françaises, c’est sûrement inédit. Et c’est très problématique puisqu’on cumule deux étés », conclut Serge Zaka.

La sécheresse est la conséquence un manque d’eau anormal sur une période prolongée alors que l'aridité est une pénurie d’eau structurelle, permanente. La canicule est une période de températures plus élevées que la normale. Elle accélère l’évapotranspiration des êtres vivants et donc favorise la sécheresse.

Quelles sont les régions les plus touchées ?

L’état des lieux des nappes est extrêmement disparate. La situation s’est améliorée « considérablement » dans quelques sous-sols, explique le BRGM, comme en Bretagne, sur le littoral de la Manche et dans le Grand-Est. Dans le sud, seules les nappes de la Durance et de la plaine de la Crau, ainsi que celles des vallées alpines et de la Garonne et de ses affluents sont stables ou en hausse.

Mais les précipitations du printemps ne sont pas tombées partout. Dans le sud de la France, les pluies infiltrées « ont été insuffisantes voire inexistantes », rappelle le BRGM. Les nappes aquifères du Roussillon « connaissent une situation inédite » avec des points affichant des « niveaux historiquement bas », de même que les nappes de Provence et de Côte d'Azur.

Bilan : 26 départements sont en « risque très probable de sécheresse d'ici la fin de l'été ». La plupart sont situés sur le pourtour méditerranéen, le couloir rhodanien et dans le bassin parisien.

Vingt départements connaissent déjà des restrictions d'usage de l'eau sur tout ou partie de leur territoire, selon le site gouvernemental Propluvia, dont cinq sont au stade maximal de « crise »: le Loiret, seul département au-dessus de la Loire, la quasi-totalité des Pyrénées-Orientales et quelques territoires de la Méditerranée : Var, Gard, Bouches-du-Rhône.

À noter que c'est parfois l'inverse qui se produit : après des pluies trop abondantes, les nappes sont saturées en eau et débordent, gênant le travail des agriculteurs. C'est le cas en mai en Vendée.

Pourquoi une telle disparité ?

D'une manière générale, l'eau douce est extrêmement mal répartie dans le monde. Les disparités peuvent être également fortes au sein d’un même territoire, comme la France, composé d'une géologie et d'un climat hétérogènes. C'est ce qui explique que la carte des nappes phréatiques soit aussi bariolée.

Le remplissage d’une nappe dépend de plusieurs facteurs : son état initial (certaines sont plus chargées que d’autres), la pluviométrie de sa région, le type de sol qui la compose – le calcaire et le sable sont très poreux, quand l’argile et le schiste ne le sont pas – ou encore la nature de la nappe elle-même : certaines, les superficielles réactives, se rechargent logiquement plus vite mais l’eau n’y reste pas longtemps : soit elle est extraite en surface pour les besoins humains, soit elle poursuit son chemin géologique, dans les couches et nappes inférieures ou bien vers les rivières et la mer.

La Bretagne, par exemple, s'est développée sur une vaste roche de granit, une pierre imperméable. Il n'y a aucune nappe d’envergure. Les précipitations régulières ont vite fait de remplir les poches hydrauliques existantes. Près des trois-quarts de l’eau potable consommée proviennent d’eau de surface, soit la proportion inverse du reste de la métropole. C’est aussi ce qui l’expose davantage au risque climatique car l’eau de surface s’évapore.

Autre cas de figure : les Pyrénées-Orientales, très sévèrement touchées par la sécheresse où « il n’y a pas eu de pluies significatives depuis un an et un mois », note Serge Zaka. « Les régions montagneuses ont moins voire pas de nappes phréatiques, mais elles bénéficient de la fonte des neiges et de l’écoulement des torrents. Donc le captage est possible en surface. Mais dès qu’il ne pleut plus pendant quelques semaines, on peut avoir des problèmes d’approvisionnement. »

Quelle différence entre sécheresse des sols et sécheresse des nappes ?

La sécheresse hydrologique, qui concerne les zones aquifères (lacs, nappes...), est différente de la sécheresse édpahique (des sols) dite aussi agricole, car l'élevage et les cultures sont directement touchées et concernent les deux premiers mètres.

« Quand on regarde le sol, les jardins, les champs, et que l’on voit des flaques d’eau, les arrêtés sécheresse des préfectures ne sont pas toujours bien compris, constate Serge Zaka. C’est la différence entre sécheresse agricole et sécheresse des nappes. Les arrêtés de l’État concernent les nappes, cette eau qu’on ne voit pas mais qui est beaucoup plus importante pour l’économie et l’homme que l’eau de surface. L’eau des nappes est la réserve de long terme pour les humains. »

À quoi faut-il s’attendre dans les prochains mois ?

« Il faut se rendre compte que l’été n’est pas arrivé et qu’on a déjà des arrêtés sécheresse. Le problème se posera à partir de juin. S’il s’arrête de pleuvoir, on aura besoin de pomper les nappes pour irriguer et les arrêtés sécheresse vont fleurir. »

Or, pour les prochaines semaines, le BRGM n’est pas optimiste. Pour mai, « en l'absence de précipitations suffisantes, la vidange devrait se généraliser à l'ensemble des nappes. Les niveaux devraient alors rester en baisse et la situation devrait se dégrader » plus ou moins rapidement selon les régions. Quoi qu’il arrive les nappes ne seront pas rechargées avant l’hiver prochain.

MAJ : carte d’anticipation du risque sécheresse Malgré les pluies d’avril, le risque de sécheresse 𝐡𝐲𝐝𝐫𝐨𝐠𝐞́𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞 est encore considéré comme « fort » (rouge clair) sur une grande partie du territoire. pic.twitter.com/s1hjWD4sdM — BRGM (@BRGM_fr) May 18, 2023

S’agissant des sols agricoles, grâce à l’eau tombée récemment, « il n’y a pas de problème au moins jusqu’en juin, selon le scientifique. On ira jusqu’à la récolte pour la plupart des cultures, notamment celles qu’on récolte le plus tôt ». Autre « bonne nouvelle » : « il y aura assez de fourrage pour l’alimentation animale, avec +15% par rapport à la moyenne des vingt dernières années », affirme-t-il. En revanche, « les impacts sont plus compliqués en région méditerranéenne car on n’est pas sûr de finir la saison avec la réserve d’eau qu’il y a dans le sol. »

