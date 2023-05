France: à la réserve de la Massane, toute la biodiversité est menacée par la sécheresse

En France, deux tiers des nappes phréatiques sont à un niveau bas ou très bas et 20 départements connaissent déjà des restrictions des usages de l’eau. Dans les Pyrénées orientales, à la frontière avec l’Espagne, la situation est déjà critique et affecte les activités humaines et la nature. Alors que ce lundi 22 mai marque la Journée internationale de la biodiversité, le massif des Albères, où se trouve la forêt de la Massane, réserve naturelle classée au patrimoine mondial de l’Unesco, souffre du manque d'eau depuis des mois.

Avec notre envoyée spéciale à Argelès-sur-Mer, Lucile Gimberg

Lâcher des feuilles pour moins transpirer, sacrifier certaines branches : les arbres multiplient les stratégies pour survivre au manque d'eau. Mais sur le massif des Albères, dans les Pyrénées orientales, sécheresses et canicules se succèdent depuis plusieurs années en raison du changement climatique. Et désormais, même les essences méditerranéennes comme le chêne-liège ou le chêne vert dépérissent.

« Le problème, c'est que là, ça fait plusieurs fois qu'ils lâchent les feuilles, ils n'ont plus de réserve et ils finissent par sécher, explique Joseph Garrigue, conservateur de la réserve naturelle de la Massane depuis 30 ans. Comme il n'y a plus d'eau, ils n'arrivent pas à monter la sève jusqu'en haut et donc on voit ce qu'on appelle des descentes de cimes, l'arbre il descend, il descend, puis il finit par mourir. »

Le long de la piste, les genévriers sont desséchés et les fleurs rose des cistes cotonneux font la moitié de leur taille normale. Toute la chaîne alimentaire en est perturbée : « Par exemple, les petites chenilles de papillons en fait, elles ne vont pas pouvoir assurer leur cycle de développement complet, la chenille va sortir, et puis elle va commencer à manger sa plante haute, mais la plante haute va sécher avant que la chenille ait atteint le stade où elle peut se métamorphoser en papillon, et donc il n'y aura pas de papillon. Cela vaut pour d'autres insectes, s'il n'y a pas de papillons, les oiseaux n'auront pas de papillons à manger et donc tout ça, c'est en cascade. »

Un espoir tout de même pour le scientifique : que les majestueux hêtres de la forêt de la Massane, en haut du massif, subsistent au réchauffement des températures. Au moins en quelques « poches de résistance » près de la rivière, comme ils l’ont fait lors de l’ère glaciaire.

