Climat: en France, la Cour des comptes appelle à réduire le cheptel des bovins

En France, alors que la Première ministre Élisabeth Borne présentait ce lundi 22 mai son plan pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effets de serre, responsables du changement climatique, la Cour des comptes propose un levier efficace au gouvernement : réduire le cheptel des bovins.

D'après la Cour des comptes - qui est une administration indépendante -, l'élevage des vaches est en effet responsable de 11,8% des émissions équivalent CO2 en France. C'est autant que les bâtiments résidentiels du pays.

Pour le climat, le principal problème de l'élevage, ce sont les rejets de méthane des bovins. C'est-à-dire les rots des vaches et leurs déjections, car le méthane est un gaz à effet de serre encore plus réchauffant que le CO2. En France, les rejets de méthane représentent 45% des émissions agricoles, beaucoup trop si la France veut tenir ses engagements climatiques.

Pour la Cour des comptes, qui publie un rapport sur les subventions publiques à l'élevage bovin, le gouvernement doit donc « définir une stratégie de réduction du cheptel ». Premier pays producteur de viande bovine en Europe, la France compte 17 millions de vaches, mais son cheptel est déjà en train de baisser sous l'effet des départs en retraite des éleveurs.

Revoir les aides au secteur ou l'accompagnement à la reconversion

Pour les sages, il faut aller plus loin, piloter cette réduction et revoir les aides au secteur, subventionner les exploitations qui croisent objectifs économiques et objectifs écologiques, ou encore accompagner la reconversion. La production d'énergie comme le biogaz par méthanisation ou l'adoption de systèmes associant production d'électricité photovoltaïque et production agricole sont des pistes évoquées.

Et la souveraineté alimentaire du pays n'en serait pas mise en danger pour autant, souligne la Cour des comptes, pour peu que tous les Français suivent les recommandations sanitaires et ne mangent pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine.

