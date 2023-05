Le réchauffement climatique pourrait menacer la vie de deux milliards de personnes

Des habitants marchent à travers la rivière Yamuna asséchée, dû à une vague de chaleur extrême à New Delhi, le 2 mai 2022. Selon une nouvelle étude, les Indiens pourraient être les plus menacés par les températures extrêmes du changement climatique. © Manish Swarup / AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L'augmentation de la température du globe va devenir intenable, et même potentiellement mortelle d'ici la fin du siècle, et deux milliards de personnes sont menacées, selon une étude publiée par le journal scientifique Nature Sustainability lundi 22 mai. Plus que jamais, chaque dixième de degré compte, estiment les chercheurs, car en limitant le réchauffement à 1,5°C, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de 2015, le nombre de personnes exposées à ces risques serait réduit à moins d'un demi-milliard de personnes.