COP28: une centaine d'élus européens et américains exigent le retrait du président

Plus de 130 élus du Congrès américain et du Parlement européen ont exhorté le président américain Joe Biden, la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'ONU Antonio Gutteres de faire pression sur les Émirats arabes Unis pour retirer la nomination de sultan Ahmed Al-Jaber, ministre émirati et patron du géant pétrolier ADNOC, de la présidence de la prochaine COP prévue à l'automne à Dubaï.

Le sultan Ahmed al-Jaber, PDG d'Abu Dhabi National Oil Co., prend la parole lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le mardi 14 février 2023. © Kamran Jebreili / AP

