En Chine, la guerre fait rage entre les constructeurs de voitures électriques

De nouvelles normes sur les émissions de carbone des véhicules doivent entrer en vigueur en juillet prochain. Dernier épisode en date : le géant de l'automobile électrique BYD a démenti les accusations d'un constructeur concurrent selon lesquelles deux de ses modèles n'étaient pas conforme aux nouvelles règles.

Le constructeur BYD dévoile son modèle Atto3 à l'Auto Expo de New Delhi, en Inde, le 11 janvier 2023.

Pour le constructeur automobile Great Wall Motors, des soupçons pèsent sur deux modèles hybrides de son concurrent BYD, les vapeurs d'essence issues des réservoirs de carburant, qui sont particulièrement polluantes, seraient trop élevées Or selon le communiqué de BYD, « les tests correspondants sont conformes aux normes nationales et ont été certifiés par des institutions faisant autorité ».

Quelques semaines avant l'entrée en vigueur de nouvelles normes strictes en matière d'émissions, les esprits s'échauffent en Chine. Dans un pays où l'automobile électrique ne cesse de se développer, la concurrence est féroce puisqu'une centaine de marques proposent pas moins de de 300 modèles selon un institut de recherche.

Le groupe BYD, qui compte parmi ses investisseurs le milliardaire américain Warren Buffett, avait été impliqué dans une autre accusation de pollution au début du mois.

Des dizaines d'enfants vivant à proximité de l'une des plus grandes usines du groupe avaient souffert de saignements de nez et de nausées, et leurs parents ont remarqué une « odeur âcre » provenant de l'usine, d'après un média chinois indépendant.

Une équipe officielle d'inspection s'est rendue sur place mais n'a pas publié de conclusions et a refusé de commenter le sujet.

