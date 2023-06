Négociations sur la pollution plastique: la France regrette les «manoeuvres» mais se veut optimiste

Une semaine de négociations internationales se termine à Paris ce vendredi 2 juin pour élaborer un traité juridiquement contraignant d'ici fin 2024 pour mettre fin à la pollution plastique qui empoisonne la planète et notre santé. 175 États sont réunis au siège de l’Unesco pour avancer le plus possible avant les prochaines négociations prévues à Nairobi à en novembre prochain.

De l’aveu même de Christophe Béchu, ministre français de l’Environnement, le début de semaine a été plutôt « laborieux » :« Beaucoup de pinaillages, beaucoup de manœuvres un peu dilatoires pour discuter des points de procédure ont conduit à ce qu’on entre tardivement dans les choses sérieuses. »

La stratégie des pays du Golfe, producteurs de pétrole, Arabie saoudite en tête, et des pays asiatiques, principaux fabricants de plastique, a été de gagner du temps et de saper les efforts pour un traité ambitieux. Finalement, les questions de fond ont quand même pu être abordées. « Ce que je retiens plutôt comme une bonne nouvelle, c’est que même à l’intérieur des pays producteurs, aucun pays ne s’est opposé à ce qu’on dise qu’il y a des plastiques qui étaient plus dangereux pour l’environnement que d’autres, et que le principe d’une interdiction de certains de ces plastiques pouvait être posé », a détaillé le ministre au micro de la journaliste de RFI, Jeanne Richard.

Mais les pays producteurs restent toutefois clairement opposés à l’idée de réduire la quantité totale de plastique produit. Et avec toutes ces difficultés et ces lenteurs, il est maintenant certain que ces négociations ne déboucheront pas sur un premier brouillon d’accord comme envisagé en début de la semaine.

Christophe Béchu s'est montré optimiste sur la possibilité d'avoir d'ici à ce vendredi 2 juin au soir un « mandat clair » pour qu'un premier projet de texte soit élaboré et que les discussions se poursuivent sans attendre les prochaines négociations officielles à l’automne prochain au Kenya. « Il faut que les discussions et la négociation internationale continuent entre maintenant et le rendez-vous au Kenya de façon non stop, pour qu'on maintienne cette pression dans la négociation qui nous permette de tenir cet objectif de 2024 », estime-t-il.

