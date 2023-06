Un centre hospitalier québécois innove pour réduire son impact carbone

Reportage

Le secteur de la santé est un grand producteur de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Certaines institutions tentent de faire évoluer les pratiques, médicales ou non, pour réduire leur empreinte carbone, comme l'hôpital de la ville de Laval, près de Montréal, au Canada.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Montréal,

Devant l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, deux éléments frappent un visiteur étranger. D'abord, les immenses parkings pour accueillir les voitures, qui arrivent directement de la bretelle d'autoroute limitrophe. Ensuite, les deux ensembles de bâtiments : l'un vieillissant, l'autre flambant neuf, recouvert de panneaux solaires noirs pour réchauffer l'air intérieur. À l'intérieur d'un complexe, comme dans l'autre, le personnel se mobilise peu à peu pour changer les pratiques et réduire l'impact environnemental du centre.

Pour la première fois dans le secteur de la santé au Québec, le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval a dressé un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre (GES), en juin 2022, pour viser les chantiers prioritaires. Le complexe hospitalier, dont fait partie l'hôpital de la Cité-de-la-Santé, émet 90 000 tonnes d'équivalent CO2 chaque année, soit l'équivalent des émissions de 10 porte-conteneurs sur un an, principalement produites par les déplacements en véhicules du personnel et les achats de matériels. Des chiffres qui vont dans le sens d'une tendance mondiale : le secteur de la santé est responsable de 4,4% des émissions globales de GES.

La santé avant tout

« J'ai été vraiment surpris par ce bilan. On s'attendait à avoir un grand impact carbone des déplacements du personnel domicile-travail, près de 40% des émissions, mais pas que l'immense majorité du reste soit dû à l'achat de fournitures de soin », s'étonne Benoît Lalonde, directeur adjoint des services techniques du CISSS et responsable du comité développement durable. Le plastique des gants, des emballages d'outils stérilisés, les seringues, le tissu, les plateaux ou encore les repas sont autant de facteurs aggravants de ce bilan.

Mais le résultat aurait pu être pire. Le centre avait déjà fait des efforts pour réduire son empreinte carbone, en changeant certaines pratiques. En 2019, des médecins comme Stéphanie Burelle, urgentiste, décident de fonder l'Éco-CMDP, le penchant écologique du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du centre, un organe important des CISSS. Aujourd'hui présidente de ce conseil écolo, Stéphanie, qui se définit comme éco-anxieuse et préoccupée par l'avenir de son enfant, résume la raison d'être de l'Éco-CMDP : « prendre les soins comme un tout, en prenant aussi en compte leur impact environnemental ». Dès les premières réunions se posent alors une question majeure : comment réduire l'impact environnemental des pratiques sans perdre en qualité de soin ?

Tout changement dans les protocoles sanitaires, écologique ou non, doit être approuvé par l'officier de prévention et contrôle des infections. Au CISSS de Laval, c'est Olivier Haeck qui est en charge, et l'infectiologue est autant engagé pour la sécurité des patients qu'à l'écoute des revendications de l'éco-CMDP. Lorsque la pandémie de Covid-19 est arrivée, début 2020, il a autorisé l'usage de blouses lavables, à rebours des lignes directrices québécoises. « J'avais relu la littérature scientifique sur le sujet et jeter les blouses systématiquement n'était pas nécessaire. En plus, l'approvisionnement n'était pas assuré et nous avons donc lancé la production de blouses réutilisables en partenariat avec des entreprises locales », explique l'infectiologue. Une décision encore en application aujourd'hui et qui a permis d'éviter l'utilisation de millions de blouses jetables chaque année.

Des idées fleurissent

Les initiatives appuyées par l'éco-CMDP sont loin de se limiter aux blouses. Direction le service d'hémodialyse, où le sang des patients est filtré pour remplacer leurs reins. Début 2023, Dominique Boudreau, conseillère en soins infirmiers, et Louis Prud'homme, le médecin responsable du service, ont réduit l'usage des sacs plastiques remplis d'eau purifiée. « Pour alimenter nos machines de dialyse, il faut avoir de l'eau ultrapure. On a donc investi dans un système d'eau tellement performant qu'il produit de l'eau sans pyrogène, sans bactéries : c'est comme une usine de traitement d'eau, mais interne », explique fièrement la soignante. Si le système tombe en panne, un appel d'urgence est émis pour demander une intervention rapide et une autre pompe prend le relais. 40 000 sacs sont ainsi économisés chaque année, sans compter d'autres ajustements dans le service qui permettent de réduire encore l'usage de matériaux jetables.

Autre enjeu pour l'éco-CMDP, réduire l'utilisation de gaz anesthésiant, et en favoriser un plutôt qu'un autre. En effet, les gaz anesthésiants émettent énormément de gaz à effet de serre, mais les choses avancent, constate Stéphanie Burelle. « Le mot s'est rapidement transmis dans les services concernés. Le sevoflurane est bien moins polluant que le desflurane, et on a vu une baisse de l'utilisation de ce dernier. » Lorsque cela est possible, l'anesthésiant est transmis en intraveineuse plutôt que par aérosol, ce qui permet d'éviter une déperdition dans l'air.

D'autres pistes sont encore à l'étude. Il serait question de revenir à l'attelle en bois au lieu du plastique pour les blessés, de remplacer les alaises à usage unique par des alaises lavables. « Une compagnie propose de stériliser de nouveau des instruments à usage unique, c'est une piste que l'on étudie, car les stériliser nous-même est impossible », abonde le médecin microbiologiste Olivier Haeck.

Prescription holistique

En dehors des pratiques médicales, les bâtiments changent eux aussi. Trois des 33 bâtiments du CISSS ont été équipés de pompes d'air pour récupérer la température constante du sol et l'injecter dans le réseau. « C’est de la géothermie. Avec tous les investissements que l'on a réalisés en termes d'isolation, on est allé chercher une économie de 40 %, ce qui équivaut à environ 330 000 dollars canadiens économisés par an », détaille avec fierté Fanny Steben, responsable du sous-comité bâtiment durable. Trois grands biodigesteurs vont être mis en place pour réduire la quantité de matière organique jetée dans les cantines et des arbres sont plantés chaque année.

Reste un impact majeur issu du bilan carbone qui peine à se réduire : l'usage de la voiture individuelle. Le CISSS est en discussion avec la ville de Laval pour améliorer la desserte en transports en commun, mais les habitudes ont la vie dure et le covoiturage ne prend pas encore assez.

Les avantages des initiatives déjà mises en place sont multiples. Des économies d'argent dans un secteur où le moindre sou est compté, des économies de temps, en mobilisant moins de mains, de place, en réduisant la quantité de matériel à stocker, et bien sûr, des économies de carbone, sans perdre de vue l'objectif principal d'un établissement de santé : soigner ses patients.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne