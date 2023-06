Climat: avant la COP28, les pays se retrouvent pour de pré-débats difficiles

À six mois de la COP28, les pourparlers internationaux contre le changement climatique et ses conséquences reprennent à partir de ce lundi 5 juin et jusqu'au 15, à Bonn en Allemagne. Les négociateurs du monde entier se retrouvent pour deux semaines de session de travail intermédiaire pour préparer cette prochaine COP qui aura lieu à Dubaï en décembre. Des débats pourraient être houleux, des associations critiquant le président du sommet.

Le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées et président désigné pour la COP28 Sultan Ahmed al-Jaber avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, à Berlin, le 3 mai 2023. © John MacDougall / AP

