Finance climatique: qui est Mia Amor Mottley, chantre d’un nouvel ordre financier mondial?

Non contente d’avoir transformé le royaume caribéen en République, la Première ministre de la Barbade est aussi devenue une voix politique émergente du « Grand Sud ». Fin juin, au sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris, elle portera son Initiative de Bridgetown qui ambitionne d’adapter les institutions financières internationales à l’urgence climatique.

« Si nous avons pu envoyer des gens sur la Lune et résoudre la calvitie masculine, on peut trouver le moyen de nourrir le monde à un prix abordable. » Ainsi parlait Mia Mottley, le 24 septembre 2021, à l'Assemblée générale de l’ONU, avant de citer le Jamaïcain Bob Marley dans une longue anaphore : « Qui se lèvera, qui se tiendra debout pour les droits de nos peuples ? [...] Qui se tiendra debout au nom de ceux qui meurent de la crise climatique ou des petits États insulaires qui ont besoin d’un réchauffement inférieur à 1,5 °C pour survivre ? Qui se tiendra debout, non avec une petite pièce, mais avec un réel progrès ? » Le personnage, haut en couleur, cultive un style oratoire qui n’est pas sans rappeler le « comment osez-vous ? » de Greta Thunberg, lancé deux ans avant, presque jour pour jour, au même endroit. Ces trois dernières années, les discours de la Première ministre barbadienne ont été remarqués dans les enceintes onusiennes, à la tribune new-yorkaise ou sur la scène des COP, les conférences internationales annuelles pour le climat.

Mia Amor Mottley, 58 ans, dirige le gouvernement de la Barbade depuis 2018. Sur ce territoire confetti du croissant caribéen vivent 300 000 âmes qui subissent de plein fouet les conséquences d’un changement climatique auquel ils n’ont quasiment pas contribué. Étonnement, l’île n’a connu qu’un seul ouragan en 65 ans (Elsa, en juillet 2021), tous passent au sud ou au nord. Mais elle est victime de ses dommages collatéraux – vents, inondations – et des effets plus rampants : érosion côtière, introduction saline, saison sèche plus longue aux températures plus élevées plombant la production agricole…

Cette avocate de formation – elle est fut la première femme procureure de la Barbade – n’a rien d’une simple rhéteuse délivrant des discours aux accents démagogiques. Si ses compétences s’arrêtaient à son éloquence, le magazine américain Time ne l’aurait probablement pas intégrée en 2022 à son palmarès des 100 personnalités les plus influentes du monde, hommes et femmes confondus.

Des bruits de couloirs la prédisent secrétaire générale de l’ONU, au départ d’Antonio Guterres en 2026. À moins que cela soit elle qui sème le doute. Son discours de trois minutes à la COP26, contenait six fois le mot « dirigeant » (« lead ») : « Ce dont le monde a besoin, c’est de moins de 200 personnes volontaires et formées à diriger ! Les dirigeants ne doivent pas décevoir ceux qui les ont choisis pour diriger (…) Nos peuples nous écoutent et prennent acte », prévenait-elle. Et d'interpeller : « Quand les dirigeants dirigeront-ils ? ». Si cela se confirmait, elle serait alors la première femme à ce poste, comme elle fut la première à diriger un gouvernement de cette île des Caraïbes.

« Sa présence au sein de nombreux cercles de décisions de plusieurs grandes organisations internationales montre qu’elle a gagné le respect des principaux acteurs mondiaux, ce qui est un atout pour le poste », affirme Cynthia Barrow-Giles, professeur de sciences politiques à l’université des Antilles de la Barbade. Louant « l’un des esprits les plus vifs » qu’il connaisse, Avinash Persaud, son ami et conseiller, « est bien conscient que des gens jasent à ce sujet », mais il botte en touche sur ses ambitions onusiennes : « Je n’en ai aucune idée, et je ne suis pas certain qu’elle-même en ait une. Elle est très concentrée sur son travail. » Invoquant cette raison, Mia Mottley n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Les deux observateurs de premier rang se rejoignent sur son envie d’agir à l’échelle globale. « Mottley est une militante, analyse Cynthia Barrow-Giles, dans le sens où elle croit que le système global a les moyens d’améliorer la vie ordinaire des gens sur cette planète. Elle porte un agenda de transformation mondiale. C’est ce qui la différencie des autres grands dirigeants qui se satisfont du statu quo. »

L'émancipation républicaine

Émergent à l’international à la mesure de l’eau autour de son île, le nom de Mottley était déjà illustre localement. Née en 1965 à Bridgetown, capitale de la Barbade, Mia Amor Mottley est une aînée soudée à ses trois frères et sœur. Lorsqu’en juin 2021, Warren Douglas, son « jumeau » – ils avaient un mois d’écart –, décède à la suite d’une complication médicale, c’est toute une île qui semble affectée. La famille Mottley est très installée sur le plan politique depuis plusieurs générations : petite-fille du maire de la capitale, fille du consul à New York, Mottley grandit « entourée de gens brillants et aimants qui n’ont vu aucune limite à ce qu’elle était capable d’entreprendre », décrit son envoyé spécial pour le climat Avinash Persaud, dans une interview à RFI. Barbadien également, il la rencontre à 18 ans sur les bancs de la London Schools of Economics, lui à la fac d’éco, elle en droit, deux étudiants antillais dans un microcosme élitaire. Depuis l'accession de Mottley au pouvoir, le duo ne se quitte plus.

Élue députée du Parti travailliste de la Barbade (BLP, centre-gauche) pour la première fois en 1994, elle se révèle en politicienne très habile à la tête de l’opposition et ne quitte plus son siège. Son collaborateur ne lui connaît pas d’adversaires : « C’est dans sa nature de ne pas en avoir. Si elle voit qu’une opposition se forme, elle ira à son devant pour l’embrasser. » Le 24 mai 2018, un raz-de-marée électoral renverse le Parti travailliste démocrate (DLP, lui aussi de centre-gauche) au pouvoir depuis dix ans et Mia Mottley, avec un score personnel de 87% des voix, devient Première ministre. Elle est reconduite pour un second mandat en mai 2022 et là encore, son parti rafle tous les sièges de l’Assemblée. Sa popularité, qui dépasse largement les limites de l’île, s’explique « par sa franchise », estime Cynthia Barrow-Giles, et « l’étonnante faculté, comme peu de Premiers ministres avant elle, de se mettre au niveau des gens ». Mue par des valeurs de justice sociale qui imprègnent tous ses discours, enseignée du passé esclavagiste de l’île, cette admiratrice de Nelson Mandela a fait de la souveraineté un mantra et promeut que le « pouvoir appartient au peuple ».

Étrangement, elle n’a pas estimé nécessaire de consulter le sien pour changer le régime politique de son île. « Pourquoi attendre ? », interrogeait alors la très pressée Première ministre. La Constitution n’imposant pas de référendum, le projet passe par la voie parlementaire. Le 30 novembre 2021, Mia Mottley acte l’avènement de la République de la Barbade. Cette ancienne colonie britannique était, depuis son indépendance en 1966, une monarchie constitutionnelle. Si le terreau était préparé de longue date. Mais des dents ont grincé, tant pour le manque de participation citoyenne que pour le contexte, en pleine pandémie. « Mia Mottley a toujours cru dans la capacité des Barbadiens à assumer leur destinée et dans le droit du peuple d'avoir un chef d'État barbadien et non étranger. Sa position ne diffère pas, d’ailleurs, de celle des autres gouvernements de la région », éclaire la politologue Barrow-Giles. La micro-nation caribéenne reste toutefois membre du Commonwealth. Quant aux Barbadiens, ils savent qu’il faudra plus qu’un changement de nom pour améliorer l’ordinaire.

Une clause climatique

En effet, le paradis touristique (qui n'est plus un paradis fiscal aux yeux de l'Union européenne) n’est plus l’État développé des Antilles qu’il fut jusque dans les années 2000, grâce à une économie diversifiée, un bon niveau d’éducation et des salaires permettant de subvenir au coût élevé de la vie. L’île subit de plein fouet la crise économique de 2008 qui ouvre la « décennie perdue » : croissance faible, explosion de la dette (+176%, le 3e taux le plus élevé du monde), réserves de change presque à sec (la Barbade a quatre semaines d’importations devant elle) et plus de vingt dégradations de sa note qui lui interdisent l’accès aux prêts sur les marchés internationaux. Les infrastructures publiques, les routes et les égouts sont en ruines. La moitié du PIB passe dans le remboursement de la dette.

Mia Mottley ne connaît pas d’état de grâce. Moins d’une semaine après son arrivée au pouvoir, elle appelle Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, guichet d'entrée des marchés de devises à condition de réformes budgétaires drastiques. « Mottley dit à Lagarde que la Barbade était prête à faire volontairement ce que la plupart des pays font sous la contrainte : couper le budget, lever des impôts. Mais elle veut quelque chose en retour », raconte le New York Times. Face aux effets dévastateurs du changement climatique, l'austérité ne peut plus fonctionner. Mottley veut de Lagarde l'autorisation de verser des salaires aux fonctionnaires, de construire des écoles et d'améliorer l'approvisionnement en eau et électricité. Bref, un État social un minimum fonctionnel. « Avant d'embarquer les gens pour un long voyage, vous devez leur donner un petit-déjeuner », dit-elle à la Française, qui accepte.

En octobre 2018, un plan de réformes structurelles pour assainir les finances publiques et relancer la croissance est mis en place par la Barbade, soutenu par un Mécanisme élargi de crédit (EFF) du FMI sur quatre ans. Bridgetown obtient un allégement de la dette de 26%, mais surtout Avinash Persaud arrache aux banquiers une « clause ouragan » qui offre un sursis de remboursement en cas de catastrophe climatique. L'une des premières au monde et qui s'est depuis généralisée dans la région. Le programme de restructuration montre vite ses effets. Bilan en mars 2020 : 1,5 million de réserves de change, 19 semaines d'importations, dette ramenée à 117%, croissance relancée et des investissements dans l'éducation et la santé. Mais la crise du Covid met un coup d’arrêt à la relance. Nouveau désastre économique (1 milliard de dollars de pertes de revenu et dépenses), les touristes fuient et le chômage atteint 40%, rappelle Persaud à RFI. Le coup de grâce est donné deux ans plus tard avec les soubresauts inflationnistes de la guerre en Ukraine. Qu’importe, la recette a fait ses preuves. Un deuxième plan est adopté en 2022 par le Parlement.

Forte de cette expérience, Mia Mottley se hisse à l’échelon mondial de la scène politique. « La plupart des enjeux qui se présentent à nous aujourd'hui ne demandent pas d'argent, mais demandent un engagement et une volonté politique », clamait Mottley à l'ONU en septembre 2022. En bon comptable, son conseiller en finance climatique se veut plus prosaïque : « Le financement est de loin le plus grand défi. »

L'ambition de Bridgetown

Sa voix grave n’est pas aussi écoutée que celle de Rihanna, sa compatriote star de la pop qu’elle a élevée au rang d’héroïne nationale sitôt la république proclamée. Mais Mia Mottley ne serait même pas entendue si elle n’avait pas, dans son escarcelle, un projet économique d'envergure : l’Initiative de Bridgetown. L'objectif : accomoder l’architecture financière mondiale aux urgentes exigences posées par le réchauffement de la planète. Le projet d’une carrière ? « Ce qu’elle a accompli pour le pays a demandé bien plus de courage et d’effort. Lorsqu’elle est devenue Première ministre, il était au bord du précipice et nous avons oeuvré à son sauvetage financier. Elle le verrait probablement comme le projet le plus significatif », répond Avinash Persaud. L’initiative est dévoilée en septembre 2021 à l’ONU puis est présentée à la COP le mois suivant.

Mia Mottley, suivi de son conseiller finance climatique Avinash Persaud, le 10 juin 2022 à Los Angeles. AP - Marcio Jose Sanchez

Si le projet barbadien emporte aujourd’hui l’adhésion de plusieurs grandes puissances, c’est d’abord parce qu’il est concomitant au constat partagé dans les deux hémisphères : les institutions financières (Banque mondiale, Fonds monétaire international, banques de développement), créées par les Accords de Bretton Woods à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont dépassées par les crises et les besoins du XXIe siècle. L’aide au développement doit être revu à l’aune du changement climatique. Les pays pauvres sont criblés de dette, épuisés par les cures d’austérité drastiques conditionnant leurs crédits. Ils doivent aujourd’hui s’endetter encore plus pour réparer les conséquences des catastrophes climatiques et sanitaires, avec des taux d’intérêts plus élevés que les pays riches, puisque plus à risque. « Le Nord emprunte à des taux de 1% à 4% ; le Sud à environ 14%. Et après on s’étonne que les partenariats pour une transition énergétique juste ne marchent pas », tançait Mia Mottley en novembre 2022 en Égypte, voyant dans ce système inflexible un néocolonialisme économique. Une spirale fiscale infernale qui empêche, de surcroît, de se préparer à la tempête suivante.

D’autant que le compte n’y est toujours pas : il manque encore 17 milliards aux 100 milliards promis annuellement depuis 2009 pour aider le Sud à s’adapter au risque climatique. « L’échec à fournir cette manne vitale et à financer les pertes et dommages se mesure en vie humaines, en logement, dans nos communautés. C’est immoral et injuste », avait-elle sermonné à la COP écossaise. « Mia Mottley a certes jeté un pavé dans la mare. Mais ce qui est novateur, c’est qu’elle a su dépasser ce stade de la demande de financements auprès des pays développés. Elle propose un programme de travail constructif et concret », décrypte Alice Pauthier, chercheuse à l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE).

Faire ruisseler la finance privée

L'Iniative de Bridgetown s’articule autour de quelques outils financiers et d’un nouveau rapport à l’endettement. Lequel n’est pas un problème en soi selon Mottley, tout dépend de la façon dont il est régulé. L’objectif : débloquer la finance privée, frileuse à investir dans la lutte pour le climat. La clé : les Droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI, poule aux oeufs d'or redécouverte au moment du Covid-19. Cet instrument, bien que très inégalitaire, est taillé pour aider les pays en développement car il permet d’obtenir des devises à un taux plus faible que les marchés classiques. Mottley et son équipe veulent la création d’un Fonds mondial d’atténuation du réchauffement climatique abondé à hauteur de 500 milliards de dollars en DTS (650 milliards de dollars US). Cette nouvelle réserve permettrait, selon les calculs de Bridgetown, de lever entre 2500 et 5000 milliards de dollars d’épargne privée pour des projets de réduction d’émissions.

À côté, les banques de développement sont appelées à évoluer et à prêter 1 000 milliards à taux très bas sur plusieurs décennies afin notamment que les gouvernements puissent investir là où le privé ne veut pas aller : l'adaptation aux effets du climat. La construction de digue ne rapporte rien. En revanche, pour les États, s'adapter aujourd'hui, c'est économiser les reconstructions de demain.

Enfin, une autre source de revenus viendrait d’« instruments innovants ». Parmi eux, on retrouve la clause climatique aux prêts bancaires permettant la suspension des remboursements de dette après un évènement extrême, ou encore des taxes sur les énergies fossiles et le transport maritime. « C’est parce qu’il est très pragmatique et réaliste, qu’il est porté par l’expérience d’un gouvernement qui sait ce que veut dire taxer sa population, ce que veut dire être en faillite et emprunter de l’argent, que cette initiative suscite autant d’intérêt, défend Avinash Persaud. Il fait sens à plein de monde et c’est l’un des rares à répondre au problème du changement climatique de manière globale. »

L’Initiative de Bridgetown est « une tâche ambitieuse », conclut son principal architecte, mais « réalisable en 18 mois », assure-t-il. Elle sera vendu par sa VRP Mia Mottley au « sommet pour un nouveau pacte financier mondial » des 22 et 23 juin à Paris, qui vise lui aussi à faire évoluer le système financier actuel mais en englobant les enjeux aux questions de pauvreté, d'alimentation, de santé. Pour ce rendez-vous auquel sont annoncés de nombreux chefs d'État et d'institutions (les présidents Lula da Silva du Brésil, Félix Tshisekedi de RDC, Ali Bongo du Gabon, Ajay Banga de la Banque mondiale, etc.), l’Élysée a pris soin d’associer la Barbade et l’Inde (présidente du G20), notamment pour éviter toute critique en récupération ou en diktat nordiste. Car c'est aussi « un nouveau contrat pour les relations Nord-Sud », très fragilisées, qui est proposé. La pression est donc grande pour éviter un sommet de « promesses », notent les spécialistes.

Pour Mottley, visage du « Sud global », c’est aussi un moment de vérité. « C’est une figure qui porte un message très haut et qui a su s’entourer des bonnes personnes pour que son projet fasse aujourd’hui consensus, relève Alice Pauthier. Mais dans quelle mesure pourra-t-elle trouver suffisamment d’alliés variés pour que cet agenda puisse être mis en oeuvre ? Ce sommet et les autres rendez-vous de l’année seront décisifs pour faire changer les choses. »

