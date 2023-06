L’Unesco s'inquiète pour le parc de Doñana et met l'Espagne en garde

Reportage

Un projet de loi régional déposé par le Parti populaire, le parti au pouvoir en Andalousie, prévoit de légaliser, à proximité du parc de Doñana, l'irrigation de centaines d'hectares, dans la première région exportatrice de fruits rouges d'Europe. Un projet critiqué par le gouvernement central et les défenseurs de l'environnement car cet espace naturel, classé au patrimoine mondial, et qui est l'une des plus grandes zones humides d'Europe, est déjà en train de s’assécher.

De notre envoyée spéciale dans le parc naturel de Doñana,

Une longue vue pointée sur une petite colonie de flamants roses qui cancanent de temps à autres dans un étang lointain, Victor Porras, un guide local, est bientôt rejoint par des touristes californiens enchantés du paysage d'El Rocio. Un enthousiasme que, désormais, Victor Porras peine à partager. «Doñana a énormément changé », constate le guide. «Cette année, une pluie en janvier a maquillé le problème parce qu’ici, on dirait qu’il y a un peu d’eau, mais la réalité de Doñana est tout autre. Le marais central, le parc national, est complètement sec. On n’emmène plus les clients dans le marais parce qu’il n’y a plus de vie. La situation est dramatique et parfois vient l’envie de pleurer. »

Des traces de pas de cervidé et de sanglier sur un sol asséché du parc de Doñana. Getty Images - Carlos Ciudad Photography

Oiseaux migrateurs, lynx ibériques, amphibiens...

Car cet espace de marais, de dunes, de pinèdes et de garrigue, devrait grouiller de vie. « Une grande partie du flux migratoire des oiseaux de presque toute l’Europe occidentale vers l’Afrique est canalisée vers une espèce d’entonnoir qui passe par Doñana », souligne Ivan Gomez-Mestre, directeur technique adjoint de la Station biologique de Doñana. « Les oiseaux s’y arrêtaient ou s’y arrêtent, se reprend-il, pour se nourrir dans les zones humides avant de s'envoler vers l’Afrique. Cela constitue aussi une sorte de sanctuaire pour des espèces de mammifères, comme le lynx ou la mangouste. Et c’est une zone où l’on retrouve onze espèces d’amphibiens. »

Une commerçante d’El Rocio conteste le battage médiatique autour de Doñana et du projet de loi sur les terres irriguées. Elle assure que le paysage n’a pas changé. D'ailleurs pour l'instant, les touristes viennent encore, mais ce n'est plus le cas de tous les oiseaux migrateurs. Ivan Gomez-Mestre est formel : « l'an dernier, nous avons recensé un nombre d’oiseaux migrateurs historiquement bas à Doñana. » Et les oiseaux ne sont pas seuls à manquer à l'appel. « Depuis 1985, on a perdu au moins les deux tiers des lagunes temporaires et des mares. C’est une perte monumentale en termes de biodiversité et ce n’est pas une perte conjoncturelle parce que des arbres poussent dans le fond de ces lagunes. C’est donc le signe que c’est irréversible à moins de contrôler la surexploitation de l'aquifère. Les lagunes de Doñana ne dépendent en effet pas directement, en tous cas pas uniquement de la pluie. Quand les nappes phréatiques montent suffisamment, cela remplit les bassins », explique Ivan Gomez-Mestre.

Deux flamands roses s'envolent. Le réchauffement climatique qui affecte sévèrement cette région de l'Espagne tend à faire disparaître nombre d'espèces vivantes du parc de Doñana. Getty Images - Manuel ROMARIS

Inquiétude de Bruxelles

Combinés au changement climatique, une station balnéaire et l’irrigation de cette région devenue le royaume du fruit rouge contribuent à réduire les réserves. Or, l’irrigation ne se fait pas toujours dans les règles. Ivan Gomez-Mestre estime à 1400 le nombre de puits illégaux. Des terres aujourd'hui irriguées illégalement seront donc régularisées si le projet de loi andalou abouti. La droite au pouvoir dans la région soutient que l'arrosage se fera avec de l’eau de surface. Il n'empêche, le projet hérisse Juanjo Carmona du WWF : « le projet légaliserait l’irrigation de presque 2 000 hectares, c’est le chiffre indiqué par des experts mandatés par le WWF. À la région, ils parlent de 750 hectares mais on ne sait pas d’où ils sortent ce chiffre », s’insurge-t-il. Et de poursuivre : « il faut aussi savoir qu’il n’y a pas que le WWF qui dit que Doñana va mal. »

La Cour de justice de l'Union européenne a, en effet, condamné l’État espagnol dès juin 2021 pour ne pas avoir protégé Doñana.

Alors « est-ce que cette régularisation améliorera l’état de Doñana ? », interroge Juanjo Carmona. « Est-ce que cela permettra à Doñana de se rétablir ? » et à l’Espagne « de respecter le jugement ? Je crois que non. Ceux qui volent l’eau souterraine : quelle motivation auront-ils d’arrêter d’arroser illégalement le temps que l’eau de surface leur parvienne ? » Sa réponse est catégorique : « Aucune ! »

Cette régularisation n’est pas, non plus, du goût de tous les agriculteurs. Sur une exploitation de fraises d'Almonte non loin d'El Rocio, le son de l'eau qui semble couler en abondance dans un bassin détonne tant la sécheresse affecte l'Andalousie. « Cette eau-là, elle vient d’un puits, on la stocke dans cet étang pour ensuite pouvoir irriguer avec une pression suffisante », précise Manuel Delgado, porte-parole de l'association d'agriculteurs Puerta de Doñana, sans être lui-même exploitant.

Une eau disputée pour faire pousser l'or rouge

À côté du réservoir d’eau, un champ nu. Les plants de fraises en ont été arrachés un peu plus tôt que prévu. La raison repose en partie dans le manque d’eau. Avec la chaleur précoce, les cultures ont eu davantage besoin d'eau et en fin de saison l’agriculteur consacre le volume d’eau qui lui est alloué à une partie seulement de ses parcelles.

Le parc de Doñana est connu pour ses fruits rouges. Mais cette culture contribue, comme le tourisme, à l'assèchement des sous-sols. AP - Bernat Armangue

Alors, Manuel Delgado craint les effets collatéraux d'un projet qu'il juge électoraliste. « Nos espoirs résidaient dans la concrétisation d'une infrastructure approuvée en 2018, pour faire arriver ici 20 hectomètres cube d’eau de surface. Sept sont déjà utilisés. Avec les treize restants, on pourrait irriguer approximativement 2 000 hectares de fruits rouges. Et ils veulent en régulariser 1 900,que va-t-il rester pour le cœur de Doñana ? Pas une goutte. S'ils nous enlèvent ce transfert d'eau, notre avenir est assez noir ».

En réponse aux inquiétudes de Bruxelles, le gouvernement andalou assure que l'aquifère de Doñana ne sera pas affecté. Manuel Delgado ne se laisse pas convaincre. « Ils disent que cela ne sera pas dommageable pour Doñana parce que cela ne touchera pas à l'aquifère. Mais peu importe qu'ils ne le fassent pas directement, estime-t-il. Ils le font indirectement en ne laissant pas l'eau de surface arriver au cœur de Doñana à qui elle était destinée. »

En Allemagne, premier marché des fraises de la région de Huelva, celles qui sont surnommées « fraises de la sécheresse » par l'organisation citoyenne Campact, font l'objet d'un appel au boycott. L'initiative a recueilli plus de 160 000 signatures.

