La compagnie pétrolière émirienne Adnoc aurait pu lire des courriels de la COP28

La COP28 et une compagnie pétrolière émirienne ont partagé le même serveur de messagerie pendant des mois, selon les révélations du journal britannique The Guardian. En cause, le sultan al-Jaber, patron du géant pétrolier Adnoc et aussi président de la conférence de l'ONU sur le climat, qui se tient en novembre à Dubaï. Aujourd'hui, plusieurs associations et parlementaires demandent que le sultan se retire de la présidence.

Le président d'Adnoc, Sultan al-Jaber, ici en novembre 2017. AFP

Texte par : RFI Suivre