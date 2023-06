La Norvège se dit prête à ouvrir ses fonds marins à l'extraction minière

La Norvège est prête à ouvrir ses fonds marins à l'extraction minière au grand dam des défenseurs de l'environnement. L’objectif du gouvernement norvégien est de disposer des minerais indispensables à la transition écologique, sans avoir à dépendre de pays comme la Chine.

Pour les ONG et les scientifiques, l’extraction minière pourrait détruite certains habitats et espèces des fonds marins. (Image d'illustration)

Selon les estimations, le plateau continental de la Norvège contiendrait d'importants gisements de cuivre, de cobalt, de zinc et de terres rares. Or, ce sont eux qui composent les batteries, les turbines d'éoliennes, les ordinateurs ou autres téléphones portables.

Contrôlées aujourd'hui par une poignée de pays, ces ressources sont rares et d'autant plus désirables. Qui ne les a pas, devient vulnérable, assure le ministre norvégien du pétrole et de l'énergie. La guerre en Ukraine a mis en évidence la nécessité des pays européens de ne pas dépendre de la Russie en ce qui concerne le gaz naturel, ou de la Chine, premier producteur mondial de terres rares.

En ouvrant graduellement à l'exploration minière 280 000 km2 de ses fonds marins - l'équivalent de la moitié de la superficie de la France -, le gouvernement pourrait faire du pays à son tour un grand producteur mondial de minerai.

Les enjeux environnementaux

Oslo martèle qu'une éventuelle extraction des minerais serait durable et responsable. Mais des ONG et des scientifiques s'alarment. Ils soulignent la destruction d'habitats et d'espèces, l'incapacité de l'océan d'absorber le carbone émis, ou d'autres risques. Le sujet reste hautement discutable.

« Je crois fermement que si l'industrie identifie des ressources dont elle considère que l'extraction est économiquement viable, il sera possible d'extraire ces ressources de manière durable et responsable », a assuré le ministre norvégien du Pétrole et de l'Énergie, Terje Aasland dans un communiqué. « Les aspects environnementaux pèseront très lourd dans la chaîne. »

L'annonce du gouvernement norvégien intervient au lendemain de l'adoption par l'ONU du premier traité pour la protection de la haute mer. Elle devrait être discutée cet automne au Parlement, où le gouvernement est minoritaire et a besoin de l'appui d'autres partis pour faire passer ses textes.

