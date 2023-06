Lutte contre le réchauffement climatique: «peut beaucoup mieux faire» conclut le rapport du Haut Conseil pour le climat

Le Haut Conseil pour le climat a publié mercredi soir son rapport annuel. L'instance indépendante chargée de juger les efforts de la France en matière de baisse de ses émissions à effet de serre et son adaptation au réchauffement climatique livre une nouvelle fois un constat amer. S'il y a des avancées, les problèmes sont encore nombreux, et surtout, le rythme n'est pas suffisant.

Publicité Lire la suite

Certes, ce n'est plus la politique des petits pas, mais ce n'est pas encore le pas de course... La lutte contre le réchauffement climatique s'appuie sur deux jambes : l'atténuation et l'adaptation. Et, sur ces deux points, on est loin du compte.

📝Le @hc_climat publie aujourd’hui son 5ème rapport annuel : « Acter l’urgence, engager les moyens »



📘Lire le rapport : https://t.co/0mkLxH4Et4#climat pic.twitter.com/FjLMDfuOYL — Haut conseil pour le climat (@hc_climat) June 28, 2023

L'atténuation du réchauffement climatique tout d'abord, c'est à dire concrètement, la diminution des émissions humaines de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique : elle était de - 2,9 % en France l'an dernier. Un résultat honorable, mais dû notamment à des facteurs conjoncturels, comme un hiver chaud. Le rythme doit s'accélérer, il faut doubler les efforts, note le Haut conseil pour le Climat.

Quant à l'adaptation, la sécheresse et les feux de forêts en 2022 ont illustré les manques. Quelque 72 000 hectares ont brûlé et la France a dû faire appel à des moyens étrangers pour faire face aux brasiers. Plus de 2 000 communes ont eu un problème d'approvisionnement en eau et 8.000 communes ont demandé une reconnaissance en « catastrophe naturelle » en raison des effets du retrait-gonflement des sol argileux, qui provoquent des fissures dans les bâtiments. Le coût du phénomène pour les assurances, « évalué à 2,9 milliards d'euros, est à la limite du soutenable selon la Caisse centrale de réassurance », note le HCC.

« Baisses de rendement de 10 % à 30 % » dans l'agriculture, production hydroélectrique de « 20 % inférieure à la moyenne 2015-2019 », surmortalité liée à la chaleur... le HCC analyse un par un les impacts économiques et sociaux.

À lire aussiNappes phréatiques et sécheresse en France: sept questions pour comprendre

La France n'est aujourd'hui pas prête à faire face aux conséquences du réchauffement climatique, lit-on dans le rapport. Pourtant, des lois sont adoptées, des engagements sont pris, mais c'est bien leur mise en œuvre qui pèche, souvent par manque de financements.

L'hiver 2022-2023 a été marqué en France par une sécheresse record : 32 jours sans pluie. Les nappes phréatiques ne se sont donc pas rechargées suffisamment pour 68% d'entre elles au 1er mai. Les arrêtés sécheresse pourraient se multiplier cet été et perturber l'irrigation des cultures (ici dans un champ de Provence, dans le sud de la France). Getty Images/Collection Mix: Sub - Ken Welsh/Universal Images Group

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne