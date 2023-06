Environnement: les croisiéristes promettent la décarbonation totale d'ici 2050

Peut-on décarboner les bateaux de croisière ? Les collectifs qui luttent contre l'impact environnemental engendré par ces villes flottantes pensent que non. Un avis à l’opposé de celui des croisiéristes, qui y croient grâce notamment au carburant plus propre. L'Association internationale des croisiéristes en Europe a présenté un plan stratégique pour réduire la pollution du secteur sur la planète.

Publicité Lire la suite

L'ambition des croisiéristes est de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050. En présentant une feuille de route, les professionnels de croisières sont confiants, et pour appuyer leurs propos, ils avancent un large panel de solutions.

Le recours au gaz naturel liquéfié devrait permettre de réduire de 20% les émissions de CO2 d'ici à 2027. Mais quel accès auront-ils à ces carburants considérés comme plus propres, sur quels volumes de production pourront-ils compter ?

À lire aussiDésamarrage de l'Adora Magic City, premier paquebot de croisière fabriqué en Chine

Une utopie ?

L'Association internationale des croisiéristes mise également sur les moteurs hybrides. Cela implique plusieurs sources d'énergies à bord. Il faut de la place pour cela. Sans parler des voiles, dont certains veulent équiper leurs paquebots. Une équation que l'on imagine compliquée pour les intéressés.

Le collectif Stop Croisières estime en revanche que la décarbonation totale de ces villes flottantes est impossible. Pollution de l’air et de l’eau, libération du méthane, tonnes de déchets rejetés dans les océans etc., selon les défenseurs de l'environnement, on peut facilement se passer de ce genre de pollution.

À écouter aussiÀ Marseille, les bateaux de croisière n'ont plus le vent en poupe

📷Quelques images de notre rassemblement d'hier pour ne pas laisser @MSCCroisieres et les acteurs de la croisière, nous faire croire que le GNL est une énergie propre : c'est une bombe climatique 💣

La croisière durable n'existe pas ! pic.twitter.com/ve4gAC8Etp — Stop Croisières (@SCroisieres) June 18, 2023

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne