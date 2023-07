Le patron des énergies renouvelables de Shell quitte la société après un changement de stratégie

Même si Thomas Brostrom n'a pas commenté cette décision, elle intervient moins de quinze jours après l'annonce par le groupe pétrolier néerlandais de nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz.

Le géant pétrolier Shell avait annoncé le 14 juin qu'il tablait désormais sur une production de pétrole « stable » jusqu'en 2030, alors qu'il avait dévoilé en 2021 des objectifs de réduction de 1 à 2% par an, suscitant l'ire des défenseurs de l'environnement.

Thomas Brostrom avait rejoint le pétrolier il y a moins de deux ans, après plus d'une décennie passée au sein du groupe Ørsted, l'un des leaders de l'éolien offshore dont il était le président. Quand il rejoint Shell, l'objectif affiché est de réduire encore la production de pétrole chaque année jusqu'à la fin de la décennie.

Brostrom est là pour développer les énergies alternatives. Le 14 juin, coup de théâtre et changement complet de stratégie : le nouveau PDG annonce 40 milliards de dollars d'investissements dans le pétrole et le gaz. Le géant pétrolier indique qu'il table désormais sur une production de pétrole « stable » jusqu'en 2030, alors qu'il avait dévoilé en 2021 des objectifs de réduction de 1 à 2% par an, suscitant l'ire des défenseurs de l'environnement.

La semaine dernière, l'activiste ougandaise Vanessa Nakaté avait directement pointé du doigt l'entreprise en ouverture du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. « Shell vient de rompre la promesse qu'elle avait faite et prévoit d'augmenter sa production pour faire encore plus de profits. Waouh... Les promesses non tenues coûtent des vies », avait-elle noté.

Visiblement, cette volte-face n'a pas plu à Thomas Brostrom, parti selon la communication officielle « poursuivre de nouvelles perspectives ailleurs ». Quant au département des énergies renouvelables qu'il dirigeait, il disparaît purement et simplement du nouvel organigramme.

