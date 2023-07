Canicule: le réchauffement des sous-sols, un danger pour les villes et les métros

Les conséquences de l'activité humaine sur le réchauffement de l'atmosphère sont connues, mais une nouvelle étude qui vient de paraître dans la revue Nature démontre aussi l'impact de la température des sous-sols. Les scientifiques de l'université Northwestern, aux États-Unis, y décrivent notamment la menace que le réchauffement sous-terrain représente pour les villes.

L’année dernière, une publication de l’université des technologies de Huabei a révélé que six des quinze lignes de métro à Pékin connaissaient une déformation de plus de cinq millimètres par an, le poids des rames contribuant à cet affaissement. (Image d'illustration)

L'étude repose sur l'analyse du Loop à Chicago, l'un des quartiers les plus densément peuplés aux États-Unis. Parkings souterrains, tunnels de fret, mais aussi réseaux de métro ou encore canalisations enfouies : à chaque fois, la température des infrastructures à différentes profondeurs a été étudiée par les chercheurs. Selon eux, pas de doute, le sous-sol peu profond s'est réchauffé entre +0,1 et +2,5 degrés par décennie.

De quoi fragiliser la structure des bâtiments et des infrastructures dans les villes densément peuplées. En effet, lorsque la chaleur emmagasinée par les structures se diffuse vers le sol, elle exerce une pression importante sur les matériaux. Assez, par exemple, pour provoquer des fissures ou le tassement des fondations. Le risque de contamination des eaux souterraines ou encore la recrudescence des cas d'asthme sont d'autres conséquences du réchauffement des sous-sols.

Parmi les pistes proposées pour lutter contre ces désagréments : les chercheurs préconisent de capter le surplus de chaleur des bâtiments et de le redistribuer pour le chauffage ou encore développer l'isolation thermique des vieux bâtiments.

À Pékin, le métro menacé par l'affaissement des sols

Lentement, mais inéluctablement, Pékin s’enfonce dans le sol. Tous les experts chinois qui travaillent sur le sujet depuis 1935, date à laquelle remontent les premières alertes, le prédisent. En cause : la surexploitation des eaux souterraines. Les études parlent de 120 milliards de mètres cubes pompés, aspirés, soit la plus grande fuite d’eau en sous-sol du nord de la Chine, précise notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Malgré une légère baisse de la population en 2022, la capitale chinoise compte toujours près de 22 millions d’habitants. Elle est située dans une zone aride et Pékin a très soif et se classe au cinquième rang des villes les plus pauvres en eau du monde.

Un effort a été fait : les médias d’État saluent le projet « eau du sud dans Pékin », qui aurait permis de faire remonter de plus de dix mètres cumulés le niveau des nappes phréatiques. Les autorités comptaient aussi sur le remplissage naturel, mais cela ne suffit pas et l’érosion s’accélère.

L’année dernière, une publication de l’université des technologies de Huabei a révélé que six des quinze lignes de métro de la capitale connaissaient une déformation de plus de cinq millimètres par an, et il s’agit d’une moyenne, puisque pour certaines lignes, c'est plus sévère. Une information qui ne peut pas être prise à la légère, d'autant que le poids des rames contribue à cet affaissement. Une autre enquête évoque ainsi une baisse de 34 centimètres entre 2017 et 2020 pour le district de Chaoyang Jinshan. Le métro n’est que la pointe émergée de l’iceberg : il va falloir changer ses habitudes de transport, disent certains commentateurs.

