Lutte contre le réchauffement climatique: la justice environnementale de plus en plus sollicitée

Les tribunaux dans le monde traitent deux fois plus d'affaires en lien avec l'environnement et le climat qu'il y a cinq ans, telle est la conclusion d'un important travail de recensement présenté ce 27 juillet par le programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue). L'agence onusienne estime même que la justice environnementale constitue un levier à ne pas négliger dans la lutte contre le réchauffement climatique et prend pour exemple quelques affaires emblématiques.

Les tribunaux dans le monde traitent deux fois plus d'affaires en lien avec l'environnement et le climat qu'il y a cinq ans. REUTERS/David Gray

