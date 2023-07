Après la Méditerranée, l'océan Atlantique Nord bat son record de chaleur

Ce niveau des températures est particulièrement frappant car il survient tôt dans l'année, l'Atlantique Nord atteignant généralement son pic de chaleur début septembre.

Coucher de soleil sur une plage de la côte Atlantique, à Lido Beach, dans l'État de New York, le 21 juillet 2023.

L'Atlantique Nord est devenu un point d'observation emblématique de la surchauffe des océans de la planète sous l'effet du réchauffement climatique causé par les gaz à effet de serre. Et depuis mars, qui est le mois lors duquel l'Atlantique Nord commence à se réchauffer après l'hiver, la courbe des températures évolue bien au-dessus de celle des années précédentes.

Et l'écart s'est encore creusé ces dernières semaines, jusqu'à battre, mercredi 26 juillet, un record journalier de chaleur, selon des données préliminaires communiquées vendredi par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), dont les relevés ont commencé au début des années 1980. « Selon notre analyse, le record de température moyenne de l'eau de surface dans l'Atlantique Nord est de 24,9°C, et a été observé le 26 juillet », a déclaré à l'AFP Xungang Yin, scientifique aux Centres nationaux pour l'information environnementale (NCEI) de NOAA.

La température va encore augmenter en août

La température de 24,9°C est « plus d'un degré plus chaud » que la normale, une moyenne calculée sur 30 ans (entre 1982 et 2011), a-t-il souligné.

Ce record est particulièrement frappant, car il survient tôt dans l'année, l'Atlantique Nord atteignant généralement son pic de chaleur début septembre. La température de surface de l'Atlantique Nord « doit continuer à augmenter au cours du mois d'août », a-t-il prévenu, et il est donc attendu que le record soit de nouveau battu.

Le précédent record avait été enregistré l'année dernière, début septembre 2022, avec une température de 24,89°C, soit très légèrement inférieure à celle de cette semaine, a déclaré Xungang Yin.

Lundi, c'étaient les eaux de la mer Méditerranée qui avaient battu leur record de chaleur, avec une température médiane de 28,71°C, avait annoncé le principal centre de recherches maritimes espagnol, dont les relevés commencent aussi au début des années 1980.

