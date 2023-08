France: en Lozère, berger et brebis cherchent pâturage pas trop sec

Reportage

En France, comme dans la plupart des pays de l'hémisphère Nord, l'été est la période de l'estive pour les bergers et leur troupeau. Marie Casadebaig a rencontré un berger en moyenne montagne, en Lozère, dans le sud de la France. Son estive se situe dans le parc national des Cévennes.

Avec notre envoyée spéciale en Lozère, Marie Casadebaig

Chaque été, Guillaume Constant arpente les hauteurs de ce petit massif montagneux, avec les animaux, que des éléveurs locaux lui ont confiés.

« Ma mission, elle est simple en fait : c'est de les nourrir ! Avec ce que je trouve. Il faut qu'elles repartent plus belles que ce qu'elles ne sont arrivées. »

Quelques mois par an, les animaux quittent leur élevage pour profiter des zones de patûrages en montagne. La nature est sensée y être plus luxuriante et profitable qu'ailleurs, mais avec le réchauffement climatique, la mission est de plus en plus délicate. Les périodes de chaleurs s'allongent et les pluies se raréfient, les ressources se font plus rares. Les bergers ont plus que jamais besoin de mettre à profit leurs connaissances de la biodiversité pour mener à bien leur mission.

« À nos pieds, on voit de la bruyère cendrée en fleurs roses, de la callune... Et ça c'est de la callune qui est partiellement morte de sécheresse l'année dernière. Donc là, on voir clairement sur 1 m², une perte de biomasse végétale. »

Réduire la taille des troupeaux

Éleveurs et bergers ont dû s'adapter. « Là, il y a 450 brebis et quand je suis arrivé, il y a 13 ans, on en avait 550 à 600. On a réduit le troupeau pour qu'elles aient suffisamment à manger. Cette année, il n'y aura aucun problème parce qu'on a eu des pluies au mois de juin. Personne n'imaginait ça dans le coin. Mais c'est compliqué d'anticiper. C'est aussi ça le changement climatique. Si ça se trouve l'année prochaine, ici avec 450 brebis ce sera encore très dur... »

Si certaines éleveurs gardent des animaux à la ferme l'été, d'autres ont décidé de réduire tout simplement leur cheptel.

Par chance pour Guillaume Constant, ce jour-là, il ne fait pas trop chaud. En période de canicule, le berger est obligé de faire paître ses animaux le soir, voire la nuit, pour leur faire profiter des heures les plus fraîches.

