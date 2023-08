Inde: le Parlement adopte une réforme du droit environnemental qui met en péril les forêts

En Inde, le Parlement vient d’adopter une réforme profonde du droit environnemental, qui enlève les mécanismes de contrôle contre la déforestation dans une grande partie des zones forestières du pays, principalement situées près des frontières. Le gouvernement soutient que cela doit faciliter la construction d’infrastructures économiques et militaires, mais les défenseurs de l’environnement sont révoltés : c’est pour eux la fin de la protection historique des forêts indiennes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

L’Inde compte une loi robuste pour protéger ses forêts. Adoptée en 1980, elle oblige les autorités ou entreprises à mener des études d’impact environnemental et une consultation avec les populations tribales avant de couper des forêts. L’essentiel des projets ainsi étudiés est généralement approuvé, mais le gouvernement soutient que ce processus est trop long.

À partir de maintenant, tout projet de déforestation lancé à 100 kilomètres d’une frontière, ou dans une forêt enregistrée après 1980 n’aura plus à mener ces études. Un paradis pour les affaires, mais un enfer pour la nature, car c’est plus d’un quart de la surface forestière indienne qui est menacée.

«Les trois quarts de la forêt himalayenne ne sont plus protégés par la loi sur la préservation de la forêt, ainsi que la zone critique de biodiversité entre l’inde et la Birmanie, entre autres. Ces zones sont très riches et fragiles. Et maintenant, vous pouvez les piller sans besoin d’autorisation. C’est énorme », s’insurge Souparna Lahiri, conseiller climat dans l’association Global Forest Coalition.

Le gouvernement soutient que ces amendements sont nécessaires pour faciliter la construction d’installations militaires le long des frontières avec la Chine et le Pakistan.

À lire aussiL'Inde veut raser la forêt tropicale de l'île du Grand Nicobar pour y installer une base militaire

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne