Environnement: le recours à la climatisation en forte hausse en Europe

Face aux vagues de chaleur, aux canicules qui se répètent et s'intensifient cette année encore, les Européens se tournent de plus en plus vers la climatisation pour trouver un peu de fraîcheur. Une tendance à la hausse cette année, malgré les effets néfastes de ce dispositif sur l'environnement.

Quelque 20% des foyers européens sont équipés de la climatisation contre 90% aux États-Unis. C'est donc peu.

Mais dans certains pays, l'augmentation est nette cette année, observe Clara Camarasa, experte à l'Agence internationale de l'énergie (AIE) : « C’est le cas de l’Espagne, du Portugal, de l’Italie et de la Grèce, qui ont tous connu des événements climatiques extrêmes cet été, tout comme la France. »

Pour cette analyste, il y a de quoi s'inquiéter. La climatisation, c'est 12% des émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment. Loin d'être compatible avec les engagements climatiques.

« Lorsqu’un grand nombre de personnes utilisent la climatisation, la demande d’électricité peut augmenter considérablement. L’utilisation de l’air conditionné peut faire augmenter les émissions des gaz à effet de serre, des gaz nocifs pour l’environnement. »

Pour un refroidissement plus efficace, d'autres solutions existent : mieux isoler les bâtiments, créer des toits végétalisés.

La France encourage l'installation de pompes à chaleur, moins gourmandes en énergie, avec une prime de 5 000 euros pour l'installation de ce dispositif. « D’autres pays investissent dans les systèmes innovants de refroidissement qui centralisent la production, la distribution et la consommation de froid, ce qui permet d’améliorer l’efficacité globale, poursuit Clara Camarasa. Ces différentes approchent reflètent l’engagement de l’Europe à améliorer l’efficacité du refroidissement tout en relevant le défi posé par la hausse des températures. »

La protection de l’environnement en Allemagne, une priorité ?

En Allemagne aussi, les installateurs de climatisations sont débordés, rapporte notre correspondante à Berlin, Blandine Milcent. Car la demande est en hausse depuis plusieurs années : selon un sondage réalisé par le portail de comparaison Verivox, en 2015, seuls 3% des Allemands avaient la climatisation chez eux. Aujourd'hui, ils sont 13% à avoir fait le pas. Et 16% envisagent de le faire dans un avenir proche.

Arif fait partie de ceux-là. « Je réfléchis à installer la clim chez moi au plus tard à l'été prochain, confie-t-il. S'il est aussi chaud que celui que nous avons connu l'an dernier, je n'y couperais pas. Si c'est mauvais pour l'environnement ? Fumer, c'est pas bon non plus, respirer c'est pas bon, si on va dans cette direction, alors on ne peut plus rien faire ! »

Tous ne pensent pas la même chose. Selon le même sondage, 41% des Allemands rafraîchissent leur logement avec les moyens du bord, et 20% refusent toute climatisation pour des raisons écologiques. C'est l'avis de Violetta, retraitée berlinoise de 73 ans : « Je n'ai pas de raison de le faire car cela rejetterait trop de CO2. Je préfère faire baisser la température chez moi en tirant les rideaux, en fermant les fenêtres pour ne les ouvrir que le soir. C'est comme ça que je supporte les températures. »

Du reste, la presse allemande ne cesse de donner des conseils pour supporter la chaleur : accrocher des torchons mouillés aux fenêtres ouvertes, retirer les tapis ou placer des ventilateurs devant des bassines d'eau fraîche… Ou encore, installer une pompe à chaleur fonctionnant aux renouvelables, à condition d'en avoir les moyens.

En Grèce, une bonne année pour les vendeurs de climatiseurs…

Depuis quelques années, la Grèce connait des vagues de chaleurs de plus en plus marquées. Mais cette année, le mois de juillet a été caniculaire avec des températures extrêmes et des incendies géants, signes de changements climatiques durables. Des bouleversements qui encouragent encore l’utilisation de l’air conditionné pourtant très polluant.

Après la canicule qui a fait monter le thermomètre grec à plus de 45 degrés au mois de juillet, les températures ont fini par redescendre d’une dizaine de degrés, relate Nadia Blétry, correspondante de RFI à Athènes.

Sèche-cheveux en main, Ermis Todoropoulos n’a pas mis l’air conditionné malgré la chaleur persistante. Dans son salon de coiffure de la banlieue d’Athènes, le jeune entrepreneur travaille toutes portes ouvertes avec des ventilateurs. « En fait, explique-t-il, je n’ai pas besoin de climatiseur toute la journée, mais pour être honnête, c'est aussi parce que ça coûte cher, alors je ne le mets en marche que quand j’en ai le plus besoin. Mais pendant les 15 jours de canicule, je l’ai vraiment mis en marche de plus en plus fréquemment, et certains jours, c'était même toute la journée. On n’a pas le choix dans un environnement de travail avec des clients. »

Sur l’avenue commerçante de la ville, les vendeurs de climatiseurs assurent en tout cas que, pour eux, l’année a été bonne, entre les vagues de chaleurs et les aides de l’État pour la reprise de vieux climatiseurs trop consommateurs d’énergie. Une promesse de pollution croissante qui pour le moment n’affecte pas le chant des cigales.

