Climat: les continents s'assèchent plus rapidement que prévu, selon une étude

Moins d'humidité dans l'air, moins d'eau dans les nappes phréatiques: avec le réchauffement climatique, les continents s'assèchent. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Science Advances, cette tendance augmente et s'accroît au-delà des prévisions.

Sous l'effet du réchauffement climatique, l'eau s'évapore davantage à la surface du globe et les continents s'assèchent plus rapidement et plus fortement qu'anticipé par les modèles. Ces modèles donnent certes des tendances mais ils sont loin d'être imparfaits, explique Hervé Douville, climatologue à Météo France, membre du Giec, et co-auteur de l'étude.

« Malgré les efforts de développement sur ces modèles, on n'arrive pas vraiment à affiner les fourchettes que l'on donne. Qualitativement, on a des résultats qui sont le plus souvent corroborés par les observations: en premier lieu, le fait que le globe se réchauffe sous l'effet d'émissions de gaz à effet de serre. Mais concernant des effets régionaux, parfois, la fourchette peut être un petit peu sous-estimée ou surestimée », explique le spécialiste.

Il y a cependant la certitude que cet assèchement, déjà sous-estimé, va s'amplifier, prévient le climatologue: « Jusqu'en 2050 au moins, je pense que cette tendance va se poursuivre et s'accompagner d'un accroissement et d'une intensification des phénomènes de sécheresse. Probablement également des phénomènes de feux de forêts dans les régions où les moyens de prévention et de lutte contre les feux sont insuffisants. »

La seule solution, d'après Hervé Douville, est de renforcer l'adaptation au changement climatique, en diminuant notamment les quantités d'eau prélevées dans les nappes phréatiques.

