France: malgré les dernières pluies, pourquoi le niveau des nappes phréatiques reste-t-il aussi bas?

En France, le niveau des nappes phréatiques reste préoccupant, en ce début de mois d'août, selon les derniers chiffres du gouvernement. Les deux tiers des nappes phréatiques ont un niveau sous les normales de saison malgré les pluies du mois de juillet.

Les pluies du mois de juillet n'ont pas suffi à recharger les nappes phréatiques, pour plusieurs raisons. D'abord, car les nappes ne se rechargent pas en été, mais en automne et en hiver. En été, les eaux de pluie s'évaporent davantage quand il fait chaud et elles sont captées par la végétation, dès le printemps. Puis, la sécheresse des sols les empêche aussi de s'infiltrer, elles ruissellent vers les rivières, les fleuves, et ne pénètrent pas en profondeur.

Ces pluies de juillet n'auraient de toute façon pas permis de combler le déficit, très conséquent depuis l'an dernier. Les niveaux sont comparables à ceux de l'an dernier, à la même époque, et ils étaient déjà très bas.

32 départements en « crise sécheresse »

La situation est tout de même différente selon les régions: meilleure à l'ouest, notamment en Bretagne ou en Aquitaine. Mais plus inquiétants que l'année dernière à l'est, notamment en vallée du Rhône. Et aucune amélioration en vue avant la fin du mois d'août, selon Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique.

Tout dépendra donc des pluies de l'automne, puis celles de l'hiver, c'est loin d'être garanti, à cause des sécheresses hivernales, avec des hivers sans pluie, qui deviennent de plus en plus fréquents.

Et l'autre conséquence de la sécheresse cet été en France: 85 communes n'ont pas d'eau potable, elles sont donc ravitaillées par camions-citernes. Au total, 32 départements sont en « crise sécheresse », avec de nombreuses restrictions sur l'utilisation de l'eau, imposées par les préfectures.

