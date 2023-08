La pollution plastique des océans moins massive mais plus durable

En matière de pollution, celle des océans, engendrée par les matières plastiques, inquiète les acteurs de la protection de l'environnement tant son ampleur estimée est énorme. Une étude scientifique publiée le 7 août montre qu'en fait la pollution plastique des océans est moindre en quantité, mais, elle est plus durable.

Jusqu'à présent, on estimait que quatre à douze millions de tonnes de débris de plastique se retrouvaient chaque année dans les océans. L'étude menée par des chercheurs basés aux Pays-Bas et en Allemagne corrige cette estimation à la baisse.

En fait, c'est entre 470 et 540 milliers de tonnes de déchets en plastique qui finissent chaque année dans les océans. Une pollution moindre donc, mais qui cache tout de même une situation inquiétante.

Les scientifiques ont effectué des modélisations par ordinateur sur la base de nombreuses données issues d'observations aussi bien sur les côtes qu'à la surface et dans les profondeurs des océans, pour obtenir une estimation du problème.

La quantité de débris en plastique flottants est beaucoup plus importante que ce qui était estimé jusque-là. Plus de trois millions de tonnes de ces débris restent dans les eaux de surface et sont en général des objets de grande taille, qui flottent donc plus facilement.

Une pollution plus difficile à éliminer

Une bonne nouvelle, car les gros déchets en plastique sont plus faciles à ramasser que les micro-plastiques. En revanche, ces gros objets flottants restent beaucoup plus longtemps dans les océans.

Les auteurs de l'étude en concluent qu'il sera plus long et plus difficile de lutter contre cette pollution en surface. Ils ajoutent aussi que, si les pays signataires du traité du Programme des Nations unies pour l'environnement n'agissent pas maintenant, les effets de la pollution des océans persisteront encore plus longtemps.

« Ce sera encore plus difficile de retourner à la situation d'avant. Et si on n'agit pas maintenant, les effets se feront sentir beaucoup plus longtemps », avertit Mikael Kaandorp, de l'Université d'Utrecht, l'auteur principal de l'étude.

