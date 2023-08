Un nouveau fonds mondial pour protéger la biodiversité voit le jour au Canada

Près de 190 pays ont ratifié, jeudi 24 août à Vancouver, la création d'un nouveau fonds mondial pour la biodiversité, décision qui découle de la COP15 de Montréal. Il y a huit mois, la communauté internationale s'était fixé l'objectif de protéger 30% des terres et mers d'ici à 2030 pour tenter d'enrayer la dégradation des sols et l'extinction des espèces animales et végétales, indispensables à notre vie sur Terre.

Une abeille butine une fleur de coriandre, en région parisienne. RFI/Elisa Drago

Par : RFI Suivre

Instaurer un usage durable des forêts, préserver des zones maritimes, restaurer des tourbières ou sauvegarder l'habitat d'animaux en danger... Ce nouveau fonds mondial pour la biodiversité aidera en priorité les pays les moins développés, les petits États insulaires les plus vulnérables. Et il inclura une part de 20% dédiée aux initiatives autochtones et locales, ce qui constitue une grande première. À Montréal, lors de la COP15, les peuples autochtones du monde entier avaient donné de la voix pour que leurs pratiques ancestrales, leur savoir-faire et leurs droits soient reconnus. Les scientifiques ont démontré que, dans les zones qu'ils gèrent sur la planète, la biodiversité est mieux préservée. ⚡️ #BreakingNews: #GEFassembly2023 ratifies the decision to establish the Global Biodiversity Framework Fund (#GBFF). pic.twitter.com/HYIpRaG0iq — Global Environment Facility (GEF) (@theGEF) August 24, 2023 Qui mettra la main à la poche pour ce nouveau fonds ? Des gouvernements, mais aussi le secteur privé. Le Canada et le Royaume-Uni ont déjà injecté 136 millions et 12 millions d'euros. Les ONG de défense de l'environnement applaudissent, mais le groupe Avaaz alerte d'emblée : il manque encore 40 millions de dollars pour rendre le fonds opérationnel d'ici la fin de l'année. Ce nouveau fonds mondial pour la biodiversité devra aussi relever le défi d'être plus facile d'accès, notamment pour les pays africains qui, en matière de climat, bénéficient difficilement des fonds.