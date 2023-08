Les espèces invasives sont une menace pour la biodiversité, selon un groupe international d'experts

Frelon asiatique, écureuil gris ou encore jacinthe d’eau… Les espèces exotiques envahissantes, des animaux ou des plantes que les humains ont déplacés sur la planète via le commerce international, sont l’un des cinq principaux facteurs de l’effondrement de la biodiversité. Cette biodiversité essentielle à la santé humaine et à de nombreuses activités comme l’agriculture.

À Bonn, en Allemagne, les représentants de 140 pays se retrouvent à partir de ce lundi 28 août pour mettre la dernière touche au rapport que prépare depuis quatre ans l’équivalent du GIEC pour la biodiversité, l’IPBES. Plus de 80 scientifiques de renom pour faire un état de lieux de cette menace et proposer des solutions.

Elles arrivent accrochées aux coques des bateaux, dans les valises des voyageurs, par les réseaux de trafics internationaux ou bien pullulent en raison des pollutions ou du réchauffement planétaire. Le phénomène des espèces exotiques envahissantes est tel aujourd’hui qu’il met en péril nombre des services essentiels que nous rend la nature.

Anne Laurigauderie est secrétaire exécutive de l’IPBES, le GIEC pour la biodiversité : « Si on a une plante qui consomme beaucoup d'eau qui commence à s'installer, on peut avoir un assèchement des rivières. Cela s'est déjà constaté. Ou encore des problèmes au niveau de la santé. »

Un coût environnemental et économique

Et cela coûte cher à nos économies, « si on n'est plus en mesure de produire une culture particulière ». « En Afrique, par exemple, si un cours d'eau est complètement paralysé par l'invasion de la jacinthe d'eau, alors, il va falloir payer des gens sur le terrain pour aller nettoyer ce cours d'eau. Pour arriver à se débarasser de ce phénomène, ce sont des milliards de dollars qui, quelquefois, doivent être dépensés », poursuit Anne Laurigauderie, de l’IPBES.

Les invasions biologiques appauvrissent aussi la diversité des plantes et animaux, et perturbent leurs équilibres. « Ce sont des espèces qui disparaissent. Soit localement, soit même au niveau global. Parce qu'elles ont été complètement remplacées par d'autres. » Cela signifie moins de possibilités génétiques, par exemple, pour s’adapter au changement climatique.

