Biodiversité: Unesco et UICN appellent à renforcer la protection les sites naturels classés

L’appel, ce mercredi, de l'Unesco et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : les gouvernements doivent renforcer la protection des sites naturels classés au patrimoine mondial. Une étude réalisée par les deux organismes montre que ces zones hébergent les derniers bastions de biodiversité de la planète et nombre des espèces en danger.

Le Parc des Virunga en RDC, le Delta de l'Okavango au Botswana ou encore les forêts humides de Madagascar... Les sites naturels classés Patrimoine mondial de l'Unesco représentent moins d’1% de la surface terrestre. Pourtant, ils abritent 20% des espèces connues.

Des sanctuaires même pour les plus menacées comme les éléphants, les tigres ou les pandas. « Un tiers des rhinocéros se trouvent dans les sites de patrimoine mondial par exemple. Pour certaines espèces, toute la population se trouve sur un seul site du patrimoine. Si l'on prend le vaquita, un petit cétacé dont la population est estimée à dix spécimens, toute sa population se trouve dans le golfe de Californie qui est inscrit sur la liste », explique Guy Debonnet, du Centre du patrimoine mondial de l'Unesco.

Préserver ces sites sera donc indispensable si la communauté internationale veut effectivement protéger, d'ici 2030, 30% des terres et des mers du globe comme elle s’y est engagée à Montréal lors de la COP15 pour enrayer l’effondrement du vivant, essentiel à notre vie sur Terre. Mais malgré leur protection forte, un tiers des sites de l'Unesco est en situation critique, notamment en raison des pressions humaines : « le braconnage, l'utilisation des ressources, la déforestation, les espèces envahissantes, et de plus en plus, les projets de développement des infrastructures qui menacent les sites du patrimoine eux-mêmes. »

Et les sites naturels de l'Unesco doivent déjà s’adapter au dérèglement climatique. Leurs périmètres notamment pourraient évoluer car les espèces commencent à se déplacer en raison des perturbations dans leurs habitats.

