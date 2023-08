France: un décret pour simplifier la réutilisation des eaux usées

La sécheresse se poursuit toujours en France avec près des trois-quarts des nappes phréatiques en dessous des niveaux habituels. Parmi les pistes envisagées pour limiter la pression sur la ressource : la réutilisation des eaux usées, encore très peu développée dans le pays. Un décret est paru ce mercredi pour simplifier cet usage.

Publicité Lire la suite

En France, seul 1% des eaux usées traitées sont réutilisées. C’est dix fois plus dans d’autres pays comme l’Espagne ou l’Italie. Par eau usée traitée, on entend celle qui sort de station d’épuration après un usage domestique ou industriel. L’idée, c’est d’y avoir bien plus recours pour limiter les prélèvements dans les nappes phréatiques.

Ce décret simplifie donc la procédure d’autorisation nécessaire pour en faire usage avec pour objectif de généraliser son emploi pour des activités qui consomment aujourd’hui de l’eau potable, comme le nettoyage de la voirie ou l’arrosage de certains espaces verts.

Hors de question d'utiliser cette eau pour tout ce qui a trait à l'alimentation, à l'hygiène du corps ou au récréatif comme les piscines.

Ce décret constitue un premier pas dans la mise en oeuvre d'une mesure d'Emmanuel Macron, qu'il a présenté dans le plan eau en mars. Il sera en effet suivi dans les prochains mois d'arrêtés ministériels et d'autres textes réglementaires qui concerneront cette fois l'industrie agroalimentaire notamment, avec cet objectif affiché : rattraper les voisins européens en 2030, en réutilisant alors 10% des eaux usées.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne