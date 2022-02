Espagne: Dembélé, écarté en janvier, réintègre le groupe de Barcelone contre l'Atlético

Barcelone (AFP) – L'ailier droit international français Ousmane Dembélé, écarté en janvier, va réintégrer le groupe du FC Barcelone pour la 23e journée de Liga contre l'Atlético Madrid dimanche (16h15), d'après le groupe publié par le club catalan sur les réseaux sociaux samedi midi.

Malgré les renforts offensifs enregistrés par le FC Barcelone durant le mercato d'hiver (Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres), Xavi a décidé de redonner sa chance à Dembélé, après lui avoir intimé de "prolonger" son contrat, qui s'achève en fin de saison, ou de "quitter le club" le 19 janvier.

Selon la presse espagnole, les dirigeants catalans ont laissé le choix à l'entraîneur Xavi de décider de convoquer ou non l'ailier français.

"Les circonstances ont fait qu'il a fallu que l'on trouve une solution avec Ousmane. Il fait partie du club et de l'effectif. Nous nous sommes réunis et nous avons décidé qu'il faisait partie de l'équipe. On ne peut pas se permettre de se tirer une balle dans le pied. C'est une décision du club et on l'utilisera quand on pensera que c'est nécessaire. Il est un joueur de l'équipe comme les autres", a expliqué Xavi en conférence de presse d'avant-match, samedi midi.

"Il y a un mois, nous avions décidé une chose, mais les circonstances ont changé", a détaillé le technicien catalan. "On a fait tout notre possible pour trouver une solution. Je comprends la posture du club, du joueur et des supporters, qui peuvent être un peu dégoûtés. Mais on doit être égoïstes. C'est un joueur qu peut nous aider à atteindre nos objectifs. On l'a décidé conjointement. On est tous ensemble. On pense désormais que le meilleur pour l'équipe, c'est qu'il fasse partie de l'équipe normalement".

"On pense qu'on a pris la bonne solution (en janvier), pour le bien du collectif. On aurait aimé qu'il prolonge ou qu'il trouve une solution. Mais il faut continuer à encourager Ousmane pour le bien du Barça. Je comprends que les gens soient blessés, mais il s'est bien entraîné, il est resté très professionnel à tous les moments", a tempéré Xavi.

