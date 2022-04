Espagne: le Real domine le Celta et s'approche du titre

L'attaquant du Real Karim Benzema auteur d'un doublé sur penalty sur le terrain du Celta Vigo, le 2 avril 2022 MIGUEL RIOPA AFP

Madrid (AFP) – Le Real Madrid a dominé le Celta Vigo 2-1 samedi pour la 30e journée de Liga, et s'approche du titre (1er, 69 pts), devançant ses deux premiers poursuivants, le Séville FC (2e, 57 pts) et le FC Barcelone (3e, 54 pts) qui s'affrontent demain, de douze et quinze points.