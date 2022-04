Espagne: le Real fond sur le titre, le Betis sur l'Atlético

Madrid (AFP) – Le Real Madrid, vainqueur de son voisin Getafe 2-0 au Bernabéu samedi lors de la 31e journée de Liga, a fait un pas de plus vers le sacre, tandis que l'Atlético, surpris 1-0 à Majorque, voit le Betis Séville fondre sur lui et lui compliquer la course à la C1.

Les Merengues, qui devront valider leur ticket pour les demi-finales de Ligue des champions mardi contre Chelsea (succès 3-1 à l'aller à Stamford Bridge), ont ouvert la marque juste avant la pause (39e) grâce à un ballon centré de l'extérieur du droit par Vinicius et coupé par une tête plongeante de son compatriote Casemiro. Puis ont scellé leur succès grâce à un deuxième but de Lucas Vazquez (68e).

Benzema applaudi, Bale sifflé

Et avec cette 12e passe décisive de la saison toutes compétitions confondues, Vinicius rejoint Benzema, qui reste toujours le meilleur buteur et le meilleur passeur de Liga (24 buts, 11 passes). Le public a même offert une ovation debout à "KB9" à sa sortie à la 73e... et a lourdement sifflé son remplaçant Gareth Bale, qui foulait la pelouse du Santiago-Bernabéu pour la première fois depuis plus de deux ans en compétition officielle (depuis le 26 février 2020 contre Manchester City).

Et Lucas Vazquez, souvent remplaçant cette saison, a profité des rotations effectuées par Carlo Ancelotti en vue du sommet contre Chelsea, pour suppléer Dani Carvajal et marquer son 2e but de la saison.

Un succès qui confirme la bonne dynamique du Real depuis la claque reçue lors du clasico face au Barça fin mars (4-0). Primordial à trois jours du choc au Bernabéu face aux tenants du titre londoniens.

Les hommes d'Ancelotti comptent à nouveau douze points d'avance sur le Séville FC, vainqueur de Grenade 4-2 vendredi et 2e du classement, avant le match du FC Barcelone à Levante dimanche (21h00).

L'Atlético, ça se complique

L'Atlético, quant à lui, a trébuché 1-0 à Majorque et voit sa course pour la qualification en Ligue des champions se compliquer, avec la victoire à Cadix du Betis Séville (2-1), qui revient à un point des Rojiblancos.

A quatre jours de leur quart de finale retour de Ligue des champions (mardi à 21h00), où ils joueront pour un ticket vers les demi-finales après la défaite 1-0 sur la pelouse de Manchester City à l'aller, les Colchoneros ont été surpris à la 68e minute par un pénalty concédé par Reinildo et transformé par le Kosovar Vedat Muriqi.

Les hommes de Diego Simeone ont été apathiques, ne parvenant qu'à tirer qu'une seule fois vers les cages majorquines de tout le match. A l'inverse, ils ont concédé leur 7e pénalty cette saison en Liga, soit leur pire total depuis la saison 2010-2011, selon le statisticien Opta.

Le Betis rêve de C1

La saison des Colchoneros pourrait prendre une bien vilaine tournure en l'espace de quelques jours: ils mettent un terme à leur série de six victoires consécutives en Liga, sont en mauvaise posture en C1... et devront se bagarrer pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Car quelques heures auparavant, le Betis Séville, avec un Nabil Fekir de retour après avoir purgé ses deux matches de suspension, a réussi à renverser la vapeur sur le terrain de Cadix pour s'approcher des places qualificatives pour la C1.

Ivan Alejo a ouvert la marque pour Cadix au retour des vestiaires (58e), mais Cristian Tello a égalisé quelques secondes après son entrée en jeu à la place de Fekir (78e), et l'inévitable Borja Iglesias, qui a suppléé Willian José à la 60e, a scellé le succès pour les "Béticos" sur pénalty (85e).

Si le Real a presque plié la course au titre, la course à l'Europe, elle, reste des plus indécises.

